توفي صبيحة اليوم الأربعاء، إطار بمحكمة شرشال بتيبازة، وزوجته وابنه في حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بالمسكن الوظيفي التابع لمحكمة شرشال غربي تيبازة .



وتدخلت وحدة الحماية المدنية بشرشال مدعمة بوحدة بحرية ووحدة حجرة النص على الساعة 9سا و 19 دقيقة من صبيحة اليوم بالسكن الوظيفي بمحكمة شرشال من أجل نقل ضحايا الاختناق بالغاز .



وكشف المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بتيبازة أن الوحدات التابعة لمصالحه تدخلت من أجل احتمال اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الذي أدى إلى 03 حالات وفاة ويتعلق الأمر برجل عمره 30 سنة، امرأة 28 سنة وطفل عمره سنتين، فيما تدخل وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال والشرطة العلمية وطبيب شرعي بعين المكان.



وأشارت الحماية المدنية إلى أنها سخرت شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف، ضابط سامي وضابط صف و 15 عون حماية مدنية فيما لا تزال العملية جارية.



