شدد رضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على إعادة تفعيل المجلس بتحيينه وتكييفه مع مقتضيات المرحلة الحالية .

وأضاف رضا تير لدى نزوله ضيفا، اليوم الأربعاء، على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن المجلس فقد حيويته في العشرين سنة الأخيرة، حيث أصبح فارغ المحتوى، والهدف اليوم هو بناء القدرات على التنبؤ ثم الانتقال نحو مرحلة المواجهة.

وستكون هناك عدة ورشات أولها إعادة تشخيص وضع المجلس الداخلي، بالاعتماد على التكوين لأن اقتصاد المعرفة يتطلب تحسين المستوى الفردي للأشخاص، كما سنستعين، يضيف رضا تير، بكافة مراكز البحث المعروفة في الجزائر والكفاءات داخل وخارج الوطن .

وأكد رئيس المجلس، أن الجزائر بلد غني وكافة قطاعاتها مربحة وهي بحاجة إلى النمو والتنمية ما يمكن من تحسين الاقتصاد الجزائري وضبطه.

ودعا المتدخل إلى الذهاب نحو تبني نموذج للنمو مبني على تشجيع الاستثمار وإطلاق الحرية الاقتصادية للأفراد وتفادي البيروقراطية وتبني المساواة والشفافية في التعاملات الاقتصادية مذكرا بأن قوانين ملغمة كانت في فترة النظام السابق سنت على مقاس بعض الأفراد مثل المجلس الوطني السابق للاستثمار أو مجلس مساهمة الدولة والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني.

وشدد تير، على أن المجلس اليوم سيقوم بمنظومة لتقييم الأثر المالي والاقتصادي للقواعد القانونية من خلال التعاون مع كافة الوزارات بانتهاج أسلوب النقد العلمي البناء الذي يهدف إلى التصحيح والإثراء.