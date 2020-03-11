أعلنت مصادر أمنية في النيجر اليوم الأربعاء، عن مقتل ثمانية جنود إثر تعرض مركز تابع للجيش، في جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا، لهجوم من طرف مسلحين.

وأفادت مصادر أمنية بالمنطقة اليوم، أن هذا الهجوم أدى أيضا إلى إصابة عدد من الجنود بجروح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى "ديفا"، دون تقديم حصيلة حول عدد المصابين.

ويأتي هذا الهجوم بعد أشهر من الاستقرار عاشته منطقة "ديفا" منذ نهاية ،2019 حيث لم يسجل بها أي هجوم، وهي التي تتعرض لهجمات الجماعات الإرهابية منذ 2015.