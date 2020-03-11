تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، من حجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 10 قناطير و 50 كلغ بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار.

وأوضح اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإفشال محاولات الاتّجار بالمخدرات ببلادنا وبفضل استغلال المعلومات، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 مارس 2020 بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 10 قناطير و 50 كيلوغرام".

وفي نفس السياق، أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتلمسان،"أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم 9 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بورقلة، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم 2.18 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 1.126 قرص مهلوس".

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين ڤزام ، "ثلاثة (03) أشخاص وحجزت مركبتين (2) و1.75 طن من المواد الغذائية، في حين تم توقيف 37 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبرج باجي

مختار وورقلة".