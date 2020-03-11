أكد مصدر من مديرية الصحة لولاية البويرة، اليوم الأربعاء، أن الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، تتعلق بشخص قدم من بلد أجنبي قد يكون فرنسا، حيث سجلت بها إصابات بفيروس كورونا.

وأضاف، أن الشخص ظهرت عليه أعراض المرض، تم نقلها إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى محمد بوضياف أين قامت فرقة طبية مختصة في الأمراض المعدية بفحصها وإرسال عينات من التحاليل إلى معهد باستور.

وحسب ذات المصدر، فإن المصاب تم وضعه في الحجر الصحي، في غرفة خاصة وتحت الرعاية الصحية إلى حين تأكيد الإصابة من عدمها.