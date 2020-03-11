سيتم غدا الخميس، الحكم على المعتقلين السابقين كريم بوتاتة وأحسن قاضي، الذي تم إطلاق سراحهم مؤقتًا منذ 2 يناير والذي جرت محاكمته يوم الخميس 13 فيفري، في محكمة سيدي محمد في العاصمة، حسب ما أفادت به التنسقية الوطنية من أجل الإفراج المعتقلين.

كما تم تأجيل محاكمة النشطاء صالح الدين زموري، ومحمد أمين لوشيني وعلي طوبال ومدني بن غوطة إلى يوم الأربعاء 15 أفريل في محكمة معسكر، كما سيتم استئناف محاكمة الناشط الحاج غرمول كما طلبت النيابة تأكيد الحكم المتمثل في الإدانة 18 شهرا حبسا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في محكمة معسكر.

كما سيتم تقديم الشاب رفيق عبتوش من ذراع بن خدة، بولاية تيزي وزو الذي تم اعتقاله صباح اليوم في ولاية بومرداس، لحيازته لافتات في الساعة الواحدة ظهراً أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.