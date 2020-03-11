كشف موقع فريق روما الإيطالي لكرة القدم أنه لن يتمكن من السفر إلى إسبانيا لخوض مباراته المقررة غدا الخميس ضد فريق إشبيلية ضمن مباريات الدوري الأوروبي.

وأوضح فريق روما في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الفريق لن يسافر إلى اشبيلية من أجل مباراته أمام فريق إشبيلية بعد عدم السماح للطائرة المتجهة من إيطاليا بالهبوط في إسبانيا.

وأشار النادي الإيطالي إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" سوف يصدر بيانا يوضح فيه مزيدا من التفاصيل حول هذا الأمر.

وكانت مباراة روما وإشبيلية مقررة الخميس ضمن مباريات الذهاب في دور الستة عشر، لكن من الواضح أنها ستتأجل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في العديد من الدول الأوروبية، وتحديدا في إيطاليا حيث أدى الفيروس إلى إصابة أكثر من 10 آلاف شخص ومقتل 631 آخرين، أما في إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات أكثر من 2000 كما تم تسجيل 33 حالة وفاة.

يشار إلى أن اتحاد اللاعبين الإيطاليين واتحاد اللاعبين الإسباني كانا قد طالبا اليويفا، الثلاثاء، بـ"إلغاء المباريات بين فرق البلدين، وإقامتها مستقبلا في ظروف أكثر أمانا وأقل خطورة"، وذلك في أعقاب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلدين.