جرت مساء الثلاثاء مناظرة تلفزيونية ثانية بين المرشحين السبعة المتسابقين لنيل رئاسة بلدية باريس في سياق الانتخابات المقررة في 15 و22 مارس (الدور الأول والثاني).

ويبدو الصراع حسب استطلاعات الرأي منحصرا أساسا بين العمدة المنتهية ولايتها، الاشتراكية آن هيدالغو وهي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، ومرشحة اليمين مغاربية الأصل رشيدة داتي.

فهل ستتمكن وزيرة العدل في عهد رئاسة نيكولا ساركوزي (2007/2012) من انتزاع الحكم من منافستها الرئيسية واعتلاء هرم السلطة في العاصمة الفرنسية؟

السؤال مطروح بقوة نظرا لنتائج استطلاعات الرأي، والطموح مشروع لهذه المرأة البالغة من العمر 54 عاما والمتحدرة من أسرة مغربية من الجيل الأول للمهاجرين الآتين من شمال إفريقيا. فقبيل موعد إجراء الانتخابات البلدية المقررة في 15 و22 مارس (الدورتين الأولى والثانية)، ترشحها آخر الاستطلاعات للفوز في الجولة الأولى لتخوض دورة ثانية حاسمة أمام العمدة المنتهية ولايتها، الاشتراكية آن هيدالغو.

ويُحسب لرشيدة داتي، التي تترأس الدائرة الإدارية السابعة في باريس منذ 2009، قدرتها على تحقيق مكسب لليمين في السباق على رئاسة البلدية بالعاصمة الفرنسية حيث أن التوقعات في البداية كانت مخالفة لذلك تماما نظرا لاندثار ثقل تيار اليمين في البلاد الذي يتزعمه حزب "الجمهوريون" ("الاتحاد من أجل حركة شعبية" في وقت ساركوزي و"الاتحاد من أجل الجمهورية" في وقت الرئيس الأسبق جاك شيراك (1995/2007).

فقد دخلت داتي المنافسة وسط شكوك غالبية قيادات اليمين وسخرية البعض الآخر، علما أن هذا التيار قد خسر السباق البلدي في باريس قبل ست سنوات عندما حلت نتالي كوسيوسكو موريزيه ثانية خلف آن هيدالغو.

لكن بدعم من نيكولا ساركوزي وشخصيات سياسية يمينية بارزة أخرى، وعلى رأسها الوزيران السابقان غزافييه برتران وفرانسوا بروان، تمكنت داتي من جذب الانتباه الشعبي والإعلامي لتتقدم شيئا فشيئا في نوايا تصويت الناخبين ثم تتصدر استطلاعات الرأي. فحسب آخر استطلاع صدر الأربعاء وأجراه معهد "بي في أ" لشبكة "أورانج" وراديو "أوروب1" تتصدر الوزيرة السابقة التصويت في الجولة الأولى بنسبة 25 بالمئة مقابل 24 بالمئة لهيدالغو.

وأمام بروز ترشيحها في عمليات سبر الآراء، قالت داتي مساء الاثنين في آخر تجمع انتخابي لها بالعاصمة، ساخرة "قبل أشهر قليلة، ادعى البعض في حزبنا أنه لا داعي من ترشيح شخص من اليمين في باريس متذرعين بعدم وجود ناخبين كثر من اليمين. لكن اليمين موجود وبقوة، ولدينا قيم وأسس إيديولوجية ونظرة مستقبلية".

وظهرت داتي خلال مناظرة الثلاثاء بوجه قوي إذ تبنت نزعة هجومية أمام منافسيها، مركزة ضرباتها على مرشحة الحزب الحاكم ("الجمهورية إلى الأمام") أنييس بوزان، والتي دخلت المعترك البلدي في وقت متأخر إثر انسحاب زميلها السابق في الحكومة بنجمان غريفو في 14 فيفري على خلفية انتشار فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن رشيدة داتي، التي راوحت طيلة سنوات عديدة من شبابها بين العمل والدراسة قبل أن تحصل على شهادتين في الاقتصاد والقانون ثم تلتحق بالمدرسة العليا للقضاة، سعت أيضا إلى تدمير حصيلة آن هيدالغو على رأس باريس. فوجهت إليها انتقادات لاذعة لاسيما في مجالات "الأمن والنظافة والسكن الاجتماعي"، وقالت إن مسؤولية المرشحة اليسارية عما سمته "سوء حالة باريس" لا تتوقف عند السنوات الست الأخيرة فحسب، بل تمتد على طوال عشرين عاما بحكم أن هيدالغو كانت قبل ذلك نائبة ومساعدة مقربة جدا من سلفها اليساري برتران دولانوي (2001/2014).