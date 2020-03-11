لقي تلميذ حتفه اليوم الأربعاء بمتوسطة سعادنة العياشي بمدينة سطيف، إثر سقوط مميت داخل فناء المؤسسة، حسب ما علم من مديرية التربية بالولاية.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية، عماد سلامي، أن" الضحية الذي يدرس في قسم السنة الأولى متوسط لقي حتفه إثر سقوط مميت داخل فناء المؤسسة التربوية في حدود الساعة منتصف النهار أثناء خروج التلاميذ".

وبعد تعليق الدراسة خلال الفترة المسائية بالمؤسسة "تجري حاليا التحقيقيات بشأن هذا الحادث لمعرفة أسباب وظروف سقوط التلميذ"، وفق ذات المصدر.

وقد تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف وإطارات قطاع التربية إلى جانب مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان في انتظار صدور نتائج التحقيقات الإدارية والأمنية، كما تمت الإشارة إليه.