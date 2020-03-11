أدان مجلس قضاء البيض مساء أمس الثلاثاء المدير الولائي الحالي للنشاط الاجتماعي والتضامن بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في قضية فساد، حسبما استفيد اليوم الأربعاء لدى النيابة العامة لدى ذات المجلس.

وأفاد المصدر أن المعني أدين في هذه القضية رفقة متعامل اقتصادي في قضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البيض والتي تتعلق بعملية تموين بمعدات لفائدة الأطفال المعوزين.

وقد وجهت للمتهمين تبعا لتلك التحقيقات الأمنية تهم "منح عمدا امتيازات غير مبررة والاستفادة منها"، إضافة إلى "إساءة استغلال الوظيفية على نحو يخرق القوانين والتنظيمات المعمول بها"، ليتم إدانة الطرفين المذكورين بالعقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100ألف دج، وفقا لذات المصدر.