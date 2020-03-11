أصدرت السفارة الإيطالية في الجزائر بيانا حول الإجراءات المتخذة في منح التأشيرة للجزائريين الراغبين في زيارة إيطاليا على خلفية الإجراءات المتخذة في هذا البلد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحسب نفس البيان فإن ملفات طلبات التأشيرة التي مازالت في قيد الدراسة، والتي كان أصحابها ينوون السفر إلى إيطاليا قبل 30 جوان 2020، سيتم الاتصال بهم من طرف وكالة TLS وسيكونون مخيرين بين تأجيل سفرهم اعتبارا من السداسي الثاني من سنة 2020 أو سحب طلباتهم.

وأضاف البيان أن حاملي التأشيرة غير المستخدمة، التي صدرت بعد 1 فيفري 2020 والتي تنتهي قبل 30 جوان 2020، سيتمكنون من الاتصال بوكالة TLS في غضون 15 يومًا كحد أقصى لتقديم جواز سفرهم مع ملف إضافي يبرر تأجيل الرحلة إلى النصف الثاني من عام 2020 (حجز فندقي جديد، خطاب دعوة جديد، تأمين سفر جديد، حجز جديد لتذكرة الطيران ، إلخ).