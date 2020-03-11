أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، تأجيل مواجهتين في "الأوروبا ليغ" بسبب إيقاف السفر بين إسبانيا وإيطاليا بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه تم تأجيل مواجهتي إشبيلية - روما، وإنتر ميلان - خيتافى ضمن مواجهات الدوري الأوروربي والمقرر إقامتها، غدًا الخميس، بسبب قيود السفر بين إسبانيا وإيطاليا.

جاء ذلك ردًا على مخاطبة نادي روما للاتحاد الأوروبي لمعرفة مصير مباراته أمام إشبيلية، بعد رفض السلطات الإسبانية هبوط طائرة الفريق الإيطالي في بلادهم لمواجهة إشبيلية.