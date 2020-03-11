فاز نادي بارادو على ضيفه جمعية وهران بنتيجة (4-1)، اليوم الأربعاء، بملعب الدار البيضاء (العاصمة) دون حضور الجمهور، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم.

ووقع رباعية "الأكاديمية" كل من قادري (4) موالي (15) مسيعد (65) وقيسمون (90+3) أما الهدف الوحيد للجمعية فقد وقعه المهاجم جلول بن رقية (8).

يذكر أن لقاءات الإياب من هذا الدور ستقام يومي 20 و21 مارس الجاري دون جمهور، تفاديا لتفشي وباء كورونا، حسبما أقرته وزارة الشباب والرياضة.