أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بقسنطينة اليوم الأربعاء بإيداع المدير العام للمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة الحبس المؤقت لمتابعته في قضية فساد حسب ما علم من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر أن المتهم متابع بقضايا فساد تخص "إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به" على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة.

للتذكير، فقد تم وضع كل من مدير المستشفى الجامعي ابن باديس ومسؤول مكتب الصفقات بذات المؤسسة الاستشفائية بالإضافة إلى الممون الرئيسي لنفس المؤسسة تحت الرقابة القضائية في جوان 2019 عقب تقديمهم أمام العدالة في قضية فساد تتعلق بـ"منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والحصول عليها وإساءة استغلال الوظيفة".