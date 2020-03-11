وضع فريق اتحاد بلعباس قدما في نصف نهائي كأس الجمهورية بعد فوزه العريض على ضيفه أمل بوسعادة بنتيجة (3-0) اليوم الأربعاء بملعب "24 فبراير 1956" بسيدي بلعباس دون جمهور، ضمن ذهاب الدور ربع نهائي.

وسجل أهداف الاتحاد كل من بركة محمد أمين (د30) و ليت عبد العزيز (د80) وحمزة

محمد (د90+3).

يذكر أن لقاءات الإياب من هذا الدور ستقام يومي 20 و 21 مارس دون جمهور،

تفاديا لتفشي وباء كورونا، حسب ما أقرته وزارة الشباب والرياضة.

النتائج:

الثلاثاء :

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف 1 - 1

الأربعاء :

نادي بارادو - جمعية وهران 4 - 1

اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة 3 - 0.