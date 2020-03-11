أثمرت تحريات عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في البليدة، من فك لغز اختلاس نحو 200 مليون سنيتم منحة طلبة جامعيين، كان أحد الموظفين بالجامعة يختار ملفات "طلبة" ينتقيهم، لتنفيذ جريمته.

الجريمة في تفاصيلها، كشفت بشأنها مصادر أمنية لـ "الخبر"، أن المتهم كان يختار ضحاياه، بالتركيز على من لم يجددوا ملفات منحهم، أو الذين توقفوا عن الدراسة، وكان الفاعل يضع حسابه الجاري، لصب المنحة فيه، واتضح بأنه كان يختلس ويزور في قوائم الطلبة، لمدة 3 سنوات كاملة، وتبعا للتحقيق تم الأمر بوضع رهن الحبس المؤقت.