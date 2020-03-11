أعلن اليوم الأربعاء المسرح الوطني الجزائري "محي الدين باشطارزي" وأوبرا الجزائر "بوعلام بسايح" عن "تأجيل جميع نشاطاتهما الفنية والثقافية المبرمجة" وهذا في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد حسب ما أعلنته المؤسستان في موقعهما على الفايسبوك.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ "انطلاقا من اليوم الأربعاء 11 مارس" حيث تم تأجيل جميع النشاطات المبرمجة "لوقت لاحق" وفقا لنفس المصدرين وهذا دون تقديم تفاصيل أكثر.

وأوضح مدير المسرح الوطني الجزائري محمد يحياوي لوكالة الأنباء الجزائرية أن الدورة الـ14 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف التي كان مزمعا عقدها من 19 إلى 30 مارس الجاري قد "تم أيضا تأجيلها إلى وقت لاحق".

ولفت المتحدث إلى أن المسارح الجوية "معنية أيضا" بهذا القرار الوقائي.

وتم تأجيل أو إلغاء العديد من التظاهرات الرياضية والثقافية والأحداث السياسية عبر العالم وكذا معارض وصالونات وذلك في إطار محاربة هذا الفيروس.