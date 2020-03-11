قال نائب وزير الطاقة الروسي في مقابلة مع "رويترز" يوم الأربعاء إن تهاوي سعر النفط هذا الأسبوع أصبح حتميا وإنه لا جدوى من تعميق خفض إنتاج الخام حتى يتضح حجم تأثير فيروس كورونا على الطلب.

وفشلت السعودية الأسبوع الماضي في الحصول على موافقة موسكو على تخفيضات إنتاجية أعمق أثناء اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+.

وعقب ذلك الخلاف، هددت السعودية بإغراق السوق بالنفط. وهبطت أسعار الخام بما يصل إلى الثلث يوم الإثنين، وتراجعت مجددا اليوم الأربعاء.

واقترحت أوبك إضافة 1.5 مليون برميل يوميا إلى التخفيضات الإنتاجية، وطُلب من روسيا خفض إضافي قدره 300 ألف برميل يوميا.

ووصف بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي المهمة، التي كانت ستضاعف حصة موسكو في التخفيضات إلى 600 ألف برميل يوميا، بأنها تنطوي على تحديات فنية.

وقال إنه لا جدوى من زيادة التخفيضات حتى يدرك الجميع حجم الانخفاض الذي قد يشهده الطلب.

وأضاف قائلا ”لا يمكننا أن نتصدى لوضع يهبط فيه الطلب بينما لا يوجد وضوح بشأن القاع الذي سيصل إليه“. ويحضر سوروكين كل الاجتماعات المشتركة مع أوبك مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، واختص رويترز بأول مقابلة صحفية له منذ اجتماع الأسبوع الماضي.

واقترحت روسيا تمديد تخفيضات أوبك+ الحالية التي تبلغ 1.7 مليون برميل لثلاثة أشهر أضافية على الأقل لمحاولة تقييم التأثير الحقيقي لتفشي فيروس كورونا على الطلب، لكن أوبك رفضت. واعتبارا من أول أفريل يمكن لجميع المنتجين في أوبك+ أن يضخوا النفط كما يريدون.

وقال سوروكين إن روسيا تعتقد أن أسعار النفط ستجد توازنا في نطاق 45-55 دولارا للبرميل.