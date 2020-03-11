ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعي الفلاحة والصحة الى جانب دراسة آفاق تطوير قطاع الأشغال العمومية والنقل.

وأشار بيان لمصالح الوزير الأول إلى أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية قدم عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.

وقد جاء هذا النص -مثلما أوضحه البيان- "ليستجيب للاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض الولايات التي التمست إلغاء، على سبيل الاستثناء، تصنيف أراضي فلاحية ذات قيمة زراعية ضعيفة، من أجل إنجاز مشاريع سكنات وتجهيزات ذات طابع عمومي".