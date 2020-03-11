منذ الثامنة صباحا إلى غاية منتصف نهار اليوم، والطريق الذي يربط ولاية سوق أهراس ودائرة سدراتة مرورا بالحنانشة وخميسة مغلقا على يد محتجين من سكان عين الدالية، مما عطل حركة المرور وأخّر مواعيد ومصالح المئات من المواطنين.

وذكر شهود عيان لـ"الخبر" أن محتجين أقدموا على غلق طريق عمومي تنديدا بعدم توفير مصالح البلدية النقل المدرسي، بينما، يضيف هؤلاء، كان على هؤلاء الاحتجاج أمام مقر البلدية والضغط على المسؤولين.

وخلف هذا السلوك استياء كبيرا وسط مستعملي الطريق، كونه عطل مصالحهم وتسبب في تأخرهم عن مواعيدهم الإدارية والقضائية.

وذكر مواطنون في اتصال بـ "الخبر" اليوم أن رجال الدرك وجدوا أنفسهم عالقين في طابور طويل من السيارات، قبل أن يشرعوا في محاولات يائسة لفتح الطريق، أمام إصرار المحتجين على غلق المسلك الرئيسي بين الولاية وأكبر دوائرها.