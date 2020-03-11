منذ الثامنة صباحا الى غاية منتصف نهار اليوم، والطريق الذي يربط ولاية سوق اهراس ودائرة سدراتة مرورا بالحنانشة وخميسة مغلقا على يد محتجين من سكان عين الدالية، مما عطل حركة المرور وأخّر مواعيد ومصالح المئات من المواطنين.

وذكر شهود عيان ل "الخبر" ان محتجين اقدموا على غلق طريق عمومي تنديدا بعدم توفير مصالح البلدية النقل المدرسي، بينما، يضيف هؤلاء، كان على هؤلاء الاحتجاج الذهاب امام مقر البلدية والضغط على المسؤولين.

وخلف هذا السلوك استياء كبير وسط مستعملي الطريق، كونه عطل مصالحكم وتسبب في تأخرهم عن مواعيدهم الإدارية والقضائية.

وذكر مواطنون في اتصال ب "الخبر" اليوم ان رجال درك وجدوا أنفسهم عالقين في طابور طويل من السيارات، قبل ان يشرعوا في محاولات يائسة لفتح الطريق، امام اصرار المحتجين على غلق المسلك الرئيسي بين الولاية وأكبر دوائرها.