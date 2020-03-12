أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ، مساء اليوم الأربعاء، عن فرض تدابير جديدة مشددة تتضمن إغلاق جميع المحالات و المطاعم والمكاتب في كافة أنحاء البلاد باستثناء متاجر بيع المواد الغذائية و الصيدليات للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح كونتي، في خطاب وجهه للمواطنين بثه التلفزيون الرسمي، إن الحكومة قررت بأن تكون إيطاليا بأكملها "منطقة حمراء" لاحتواء وباء فيروس (كوفيد-19 )بعد أن ارتفع عدد الوفيات في البلاد اليوم إلى 827 وفاة، وبلغت حالات الإصابة 12462 وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن التدابير التي اعتمدتها الحكومة قبل يومين كانت خطوة أولى وحان الوقت الان التقدم "تدريجيا" بخطوة جديدة تتناسب مع المستويات التي بلغتها العدوى تأخذ في الاعتبار مصالح الجميع تتقدمها في "المقام الأول صحة المواطنين".

وأضاف رئيس الوزراء أن التدابير الجديدة تشمل "إغلاق جميع المحالات والمتاجر باستثناء تلك الخاصة الاحتياجات الأساسية مثل الصيدليات والمواد الغذائية وخدمة التوصيل الى المنازل".

وأشار كونتي إلى أن " هذه التدابير تكفل ضمان خدمات النقل والخدمات العامة الرئيسية". وأعلن عن تعيين مفوض عام لوحدات العناية المركزة في سائر مستشفيات ايطاليا.