تراجع عدد الإصابات والوفيات في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3169 عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و793 حالة، وشفاء ما يقارب 62 ألفا و793 حالة عقب معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت، يوم الأربعاء بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 12 مارس 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 80793، ووفاة 11 شخصا بفيروس كورونا ليصل عدد الضحايا إلى3169 ، وشفاء ما يقارب 62 ألفا و793 حالة عقب معالجتهم". وأشار البيان إلى أن هناك 15 حالة يشتبه إصابتها بالفيروس.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالمي"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

عدد المصابين بالفيروس في منحى تصاعدي بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى منتصف ليل الأربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 7869 شخصا.

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي اليوم الخميس، أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، تم تسجيل 81 حالة في مدينة دايغو والإقليم المجاور لها (73 حالة و8 حالات على التوالي). وأضاف أنه اكتشفت 19 حالة إصابة جديدة في سيول متأثرة بالعدوى الجماعية في مركز الاتصالات في منطقة غورو بسيول، و5 حالات في سيجونغ، و3 حالات في إقليم كيونغ كي، وحالتان في دايغون، وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، وحالة في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي، وبوسان.

وأشار إلى أن مجموع حالات الإصابة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي بلغ 5867 حالة و1143 حالة على التوالي، فيما سجلت العاصمة سيول 212 حالة، ويليها إقليم كيونغ كي (178 حالة) وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي (114 حالة) وبوسان (99 حالة).

وحسب المصدر ذاته، فقد شكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 62 في المائة مقابل 38 في المائة للرجال.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في كوريا الجنوبية 66 حالة حتى منتصف ليل أمس غير أنه تم اكتشاف حالة وفاة جديدة (رجل يبلغ 82 عاما) صباح اليوم مما يرفع عدد حالات الوفيات إلى 67 حالة ، وفق السلطات الصحية للبلاد.

وأعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، عن قلقه من حدوث "عدوى هائلة" محتملة بـ (كوفيد-19) في العاصمة سيول والأماكن المتاخمة لها، داعيا إلى تعزيز مجهودات الحجر الصحي. ويأتي ذلك في وقت يرتفع فيه عدد الإصابات المؤكدة المرتبطة بمركز اتصالات في سيول إلى 100 حالة، في أكبر عدوى جماعية بالفيروس بالعاصمة والمناطق المحيطة بها، حيث يعيش 2.5 مليون نسمة.

ضحايا كورنا بالأرقام في بعض الدول

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 124 ألف و101حالة في 113 بلد مع وفاة 4566 شخص حسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية التي صنفت يوم الاربعاء تفشي المرض "وباء عالمي" .

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر تم إحصاء 124 ألف و 101 حالة إصابة بالفيروس في 113 بلد وإقليم تسبب في وفاة 4566 شخص حسب حصيلة صدرت من مصادر رسمية الأربعاء على الساعة 00: 17 بتوقيت غرينتش .

وأحصت الصين 80 ألف و7787 حالة إصابة بالفيروس بينها 3158 حالة وفاة وتعافي 61 ألف و475 اليوم .و في أوروبا تم إحصاء 22 ألف و307 حالة إصابة و930 حالة وفاة . والدول الأكثر تضررا بعد الصين هي إيطاليا (12462 حالة إصابة منها 2313 جديدة و 827 حالة وفاة ) ثم إيران (9000 مصاب بينهم 958 حالة جديدة و 354 حالة وفاة ) كوريا الجنوبية (7755 مصاب بينهم 242 حالة جديدة مع 67 حالة وفاة) إسبانيا (2128 حالة إصابة بينهم 506 مصاب جديد و 47 حالة وفاة ). أما ألمانيا والسويد وإيرلندا وبلجيكا و بنما وبلغاريا فقد أحصت أولى حالات الوفاة على أراضيها. فيما أعلنت كل من بروناي والهندوراس بوليفيا وكوت ديفوار وتركيا عن تسجيل أولى حالات الإصابة على أراضيها . و مساء يوم الأربعاء أعلنت فرنسا عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 48 حالة من مجموع 2281 حالة إصابة مؤكدة منذ يناير (نحو 500 حالة مؤكدة جديدة).

إسبانيا: 50 حالة وفاة و 2152 حالة إصابة مؤكدة

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 50 حالة وفاة و 2152 حالة إصابة مؤكدة وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة الإسبانية مساء الأربعاء .

وكانت حصيلة سابقة تم الإعلان عنها زوال أمس الأربعاء قد حددت عدد حالات الوفيات جراء الفيروس في 47 حالة وفاة وعدد الإصابات المؤكدة في 2002 حالة . وأكدت السلطات الصحية الإسبانية أنه تم تسجيل إلى حدود مساء الأربعاء 31 حالة وفاة بسبب الوباء بجهة مدريد و 7 حالات وفاة بإقليم الباسك بالإضافة إلى خمس حالات براغون و 4 بجهة كتالونيا وحالة واحدة بكل من فالنسيا ولاريوخا وإستريمادورا، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا الذين لقوا مصرعهم بسبب هذا الوباء هم من المسنين وكانوا يعانون من عدة أمراض مزمنة .

وتعد كل من جهات مدريد وإقليم الباسك ولاريوخا وكتالونيا من بين أكثر المناطق في إسبانيا من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بـ 1204 حالة إصابة مؤكدة بمدريد و 225 حالة بإقليم الباسك و 185 حالة بلاريوخا و 156 بكتالونيا . وحسب بيانات وزارة الصحة الإسبانية فإن 126 مصابا بالفيروس من بين العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة يوجدون تحت العناية المركزة ويخضعون لعلاجات مكثفة من بينهم 81 في المائة بمدريد بينما 136 حالة إصابة شفي أصحابها تماما وغادروا المستشفيات .

وقال فرناندو سيمون مدير مركز تنسيق التحذيرات والطوارئ الصحية بوزارة الصحة "إن تأثير العلاجات المكثفة التي يخضع لها المصابون الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس لن تظهر إلا بعد 9 أو 10 أيام مع مراعاة فترة حضانة المرض " مشيرا إلى أن الأمر "قد يستغرق ما بين شهر ونصف وشهرين من أجل التغلب على الوباء أو حتى أربعة أشهر في أسوأ الحالات " .

وستعقد الحكومة الإسبانية اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس لبحث ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ودراسة التدابير التي سيتم اعتمادها في محاولة للحد من انتشار الفيروس. ومن جهتها قررت الحكومة المحلية لجهة مدريد التي تعد من بين أكثر الجهات تضررا في إسبانيا من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إغلاق جميع المدارس والجامعات والمعاهد العليا لمدة أسبوعين وهو نفس القرار الذي اتخذته السلطات المحلية على مستوى جهتي إقليم الباسك ولاريوخا المجاورة .

ألمانيا: تعلن ثالث حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أمس الأربعاء ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بولاية شمال الراين- فيستفاليا (غرب) .وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرغ بولاية شمال الراين- فيستفاليا، أن المريض توفي في مستشفى هايزنبرغ.

وكانت قد سجلت أول حالتي وفاة يوم الإثنين، حيث توفيت امرأة من مدينة إيسن (89 عاما) ورجل من منطقة هاينزبرغ (78 عاما)،حسب السلطات الألمانية. وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى نحو 1300، سجلت أغلبها في ولاية شمال الراين- ويستفاليا بواقع 687 حالة. ويوجد في منطقة هاينزبرغ وحدها 365 حالة إصابة.

وفي إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الجديد، تم إلغاء جميع التظاهرات الثقافية في القاعات الكبرى في العاصمة الألمانية حتى 19 أفريل المقبل.كما أعلنت سلطات محلية في ألمانيا أن المزيد من المباريات في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مطلع الأسبوع المقبل ستقام بدون جمهور، بسبب تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح المسؤولون أن هذه المباريات ستشمل مواجهة يونيون برلين أمام بايرن ميونخ المقررة يوم السبت المقبل وكذلك مباراة ينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الأحد.غير أنه ستقام مباراة ينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه بازل السويسري المقررة اليومالخميس في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي، بحضور الجمهور.

ارتفاع عدد حالات الإصابة في بولونيا

كشفت السلطات البولونية، مساء الأربعاء، عن أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس التاجي المستجد ، وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 31.

وقالت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة بالفيروس الفتاك تتعلق بسيدة من بوزنان (غرب) ورجل من أوبول (جنوب غرب) وامرأتين من أوسترودا (محافظة وارميان ـ ماسوريان شمال شرق البلاد ).

ومن أجل مواجهة انتشار الفيروس التاجي ، أعلن رئيس الوزراء البولوني ماتيوش مورافيتسكي، أمس الأربعاء، عن قرار إغلاق المؤسسات التعليمية من جميع المستويات لمدة أسبوعين على الأقل، وشمل القرار أيضا المؤسسات الثقافية. كما قررت الحكومة إغلاق جميع المدارس ودور الحضانة والجامعات والمسارح ودور السينما ودور الأوبرا في الفترة من 12 إلى 25 مارس الجاري . ومع ذلك ، ستوفر المدارس ودور الحضانة رعاية للأطفال يومي الخميس والجمعة ، لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور للتكيف مع القرار والاستعداد له .

سلوفاكيا والمجر تعلنان حالة الطوارئ بسبب الفيروس

أقرت المجر وسلوفاكيا، حالة الطوارئ، بسبب فيروس "كورونا"المستجد (كوفيد 19). فقد أعلنت الحكومة السلوفاكية عن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، ابتداء من الساعة السادسة من نهار اليوم الخميس، وذلك للحد من خطر تنامي انتشار الفيروس .

وأوضحت الحكومة السلوفاكية أن الهدف من القرار هو "تهيئة الظروف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحد من آثاره على الصحة العامة في البلاد". والى غاية مساء الأربعاء ، سجلت سلوفاكيا 10 حالات من فيروس "كورونا".

ومن جهتها ، أعلنت الحكومة المجرية حالة الطوارئ لمكافحة انتشار الفيروس، من ذلك حظر تنظيم التظاهرات داخل الأمكنة المغلقة بمشاركة أكثر من 100 شخص والفعاليات الخارجية بمشاركة أكثر من 500 شخص. وبالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق جميع الجامعات وتحويل الطلاب إلى التعليم عن بعد، كما أغلقت المجر حدودها أمام القادمين من إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية وإيران، مع استثناء المواطنين المجريين القادمين من البلدان المعنية .ووفقا للبيانات الرسمية، بلغ عدد الحالات المؤكدة المسجلة في المجر إلى حدود مساء الأربعاء، 12 حالة .

أربع إصابات جديدة في العراق

قالت السلطات الصحية في العراق أنها سجلت أربع إصابات جديدة في البلاد بفيروس كورونا أمس الأربعاء، حالتان في كربلاء والنجف وحالتان في كردستان، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 79. ومع الإعلان يوم الأربعاء عن حالة وفاة جديدة، ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بكورونا إلى 8 حالات، بينما تعافى من المرض 20 شخصا حتى الآن، وفق أرقام السلطات الصحية.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمنتزهات والمقاهي ودور السينما. كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.

وفي إقليم كردستان العراق، قررت وزارة الداخلية إيقاف الرحلات الجوية بين مطاري أربيل والسليمانية وبين مطاري بغداد والبصرة للفترة من 14 حتى 28 مارس، باستثناء الدبلوماسيين والوفود الرسمية ورحلات الأمم المتحدة والتحالف الدولي.

وكذلك تقرر إيقاف رحلات خطوط "أجنحة الشام" الجوية إلى مطاري إقليم كردستان باستثناء رحلتين فقط للسماح بعودة المواطنين السوريين إلى بلادهم. كما قررت السلطات غلق الطرق بين محافظات الإقليم اعتبارا من 14 مارس كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، والتقليل من الحركة التجارية في معابر إقليم الحدود، ومنع دخول المواطنين من المحافظات العراقية اعتبارا من 14 ولغاية 28 مارس إلا بموافقة غرف العمليات الخاصة في المحافظات، إضافة إلى منع كافة التجمعات لاحتفالات النوروز منعا باتا.

الهند تعلق التأشيرات السياحية وتفرض حجرا صحيا على القادمين من 7 دول

أعلنت الحكومة الهندية، عن تعليق إصدار التأشيرات السياحية لغاية 15 أفريل المقبل، وفرض حجر صحي على القادمين من سبع دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة، في بيان، إن تعليق إصدار التأشيرات السياحية سيبدأ العمل به في 13 مارس الجاري عند الساعة 12 بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أن حملة التأشيرات الدبلوماسية ونظيراتها الممنوحة لمنظمات دولية وللعمل ولأصحاب المشاريع سيتم استثناؤها من هذا القرار. وأضافت أن "كل المسافرين القادمين من، أو الذين زاروا بعد 15 فبراير الماضي، الصين أو إيطاليا أو إيران أو كوريا الجنوبية أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا، سيوضعون لدى وصولهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الأقل"، مشيرة إلى أن القرار يشمل كل الجنسيات بمن فيهم الهنود.

وتضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند خلال الأيام الأربعة الأخيرة إلى 60 مصابا.

24 إصابة جديدة في السعودية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن وزارة الصحة، أن المملكة أعلنت عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء (في ساعة مبكرة من يوم الخميس بالتوقيت المحلي)، ليصل إجمالي العدد في السعودية إلى 45 إصابة، مضيفة أن حالة مصابة قد تعافت.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلنت الصحة السعودية أيضا عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن الحالتين الأولى والثانية، هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق. وأضافت أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران.

وذكرت الوزارة أن الحالات الـ 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري، الذي أعلن عنه أمس. وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وكانت الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن هناك ما يقارب 2500 حالة في العزل المنزلي، تحسبا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

عدد الإصابات بالولايات المتحدة الأمريكية تجاوز 1300 حالة

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم غد الجمعة، لمواجهة الضغوط المتصاعدة لاتخاذ إجراء في مواجهة انتشار فيروس كوونا. وأعلن ترامب عن قراره في كلمة بالمكتب البيضاوي للرد على الانتقادات بأنه لا يأخذ خطر كورونا بالجدية الكافية. وقال "هذا أقوى وأشمل مسعى لمواجهة فيروس قادم من الخارج في العصر الحديث". وألغى الرئيس دونالد ترامب تجمعين لحملته الانتخابية في ولايتين بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا، وتم تعليق الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة بعد إصابة أحد اللاعبين بالفيروس. وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 1300 حالة، حسبما أفادت ليل الأربعاء جامعة جونز هوبكنز، التي تعتمد إحصاءاتها على البيانات الفيدرالية والمحلية. وأوضحت الجامعة أنه تم تأكيد 1311 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة. وأظهرت نتائج اختبار كورونا إصابة أحد العاملين بمكتب ماريا كانتويل، السيناتورة عن ولاية واشنطن شمال غربي البلاد، وهي الولاية الأكثر تعرضا للوباء، حيث تم تسجيل 366 حالة إصابة، و29 حالة وفاة.

تسجيل أول حالة وفاة في السويد

أكدت السلطات السويدية، الأربعاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لشخص مسن في المملكة، التي يبلغ عدد المصابين فيها نحو 460 شخصا. وأعلنت وزارة الصحة السويدية حظر التجمعات لأكثر من 500 شخص في مكان واحد، بهدف منع انتشار الفيروس.

وفي الدنمارك، أعلنت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إغلاق كافة المؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين. كما دعت الشرطة الدنماركية السكان للامتناع عن تنظيم تجمعات لأكثر من 100 شخص. وحتى اللحظة تم تأكيد 514 إصابة بفيروس كورونا في الدنمارك. وارتفع عدد المصابين في البلاد بـ 10 أضعاف منذ يوم الإثنين الماضي.

المجلس الإسلامي النرويجي يعلق صلاة الجمعة بسبب كورونا

أعلن المجلس الإسلامي النرويجي، مساء الأربعاء، إلغاء صلاة الجمعة وأي تجمع يضم أكثر من 50 شخصا حتى إشعار آخر، كإجراء وقائي ضد انتشار وباء كورونا.

وقال بيان للمجلس، وهو منظمة تضم 33 جمعية إسلامية، إن "السلطات الصحية أعلنت أن الوضع خطير وأن مخاطر العدوى كبيرة للغاية. هناك قلق على أساس هذا القرار". وأضاف المجلس أنه "يأخذ في الاعتبار نصيحة السلطات الصحية ويدعو المساجد إلى تأجيل التجمعات الكبيرة، بما في ذلك صلاة الجمعة، حتى يتلاشى خطر الإصابة".

ويعد هذا الإعلان جزء من قرار مسؤولي الصحة في وقت سابق بحظر الأحداث الجماعية التي يشارك فيها أكثر من 500 شخص. وأعلن المعهد النرويجي للصحة العامة مساء الأربعاء أن 489 شخصا ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، مضيفا أنه يتوقع زيادة كبيرة نسبيا في عدد الحالات المبلغ عنها وكذلك الوفيات خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "في جي" النرويجية اليومية، التي تقدم نظرة عامة على الوضع في الوقت الحقيقي من خلال تجميع البيانات من البلديات المختلفة، أن ما مجموعه 629 حالة تم الإبلاغ عنها إلى غاية صباح اليوم الخميس. كما أوصى المجلس الإسلامي بعدم ارتياد المسجد من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين سنة والأطفال والعائدين من الخارج، وحث المصلين الآخرين على الامتثال لمتطلبات النظافة الصارمة وتجنب الاتصال الجسدي.

إلغاء المؤتمر الوزاري للتجارة العالمية في كازاخستان

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على تويتر اليوم الخميس إنه تقرر تعليق جميع الأنشطة والمناسبات العامة واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

ولم تعلن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى المتاخمة للصين حتى الآن عن وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها لكن السلطات قالت إن وصول المرض يبدو وشيكا.

من ناحية أخرى نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء علي خان سميلوف قوله إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي كان مقررا عقده في كازاخستان في يونيو المقبل ألغي بسبب تفشي الفيروس.

رصد سبع حالات جديدة في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء إنه تم رصد سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 67 شخصا. من بين هذا العدد، هناك 45 حالة على الأقل رُصدت في باخرة سياحية في نهر النيل بمدينة الأقصر السياحية وسائح ألماني توفي في مستشفى بالغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة في بيان، إن 27 شخصا من حالات الإصابة المسجلة تعافوا وجرى إخراج ثمانية منهم من الحجر الصحي بالمستشفى، بينهم ستة من المصريين وأجنبيان. وفرضت مصر إجراءات عديدة لتؤكد للسائحين أن زيارتها آمنة بعد رصد انتشار الفيروس على متن الباخرة النيلية.

وشملت تلك الإجراءات فحص مئات السائحين والعاملين بالسياحة للكشف عن المرض وتطهير المنشآت الفندقية والبواخر السياحية في الأقصر وأسوان. كما قررت الحكومة تعليق الأحداث التي تشهد تجمعات كبيرة مثل الاحتفالات الدينية والحفلات الموسيقية والمعارض والأحداث الرياضية.

ماكرون يستقبل ملك إسبانيا بتحية على الطريقة الهندية

ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كفيه وانحنى قليلا أثناء استقباله ملك وملكة إسبانيا مستخدما تحية على الطراز الهندي "ناماستي" بدلا من المصافحة واضعا في الاعتبار احتمالات نقل العدوى مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقامت زوجته، التي كانت بجواره لدى استقباله الملك فيليب في ساحة قصر الإليزيه، بدورها وأرسلت قبلة في الهواء باتجاه الملكة ليتزيا لتحيتها.

وتنصح سلطات الصحة العامة الأوروبية بتجنب المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يمكن أن ينتقل عن طريق تلامس الجلد.

إنتير ميلانو الإيطالي يعلق جميع أنشطة النادي

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الخميس، تعليق جميع الأنشطة الرياضية لجميع فرقه في النادي، في أعقاب إصابة لاعب يوفنتوس دانييلي روغاني بفيروس كورونا.

وقال إنتر في بيان رسمي: "عقب بيان نادي يوفنتوس بشأن ثبوت إصابة دانييلي روغاني بفيروس كورونا، فإن نادي إنتر يعلق جميع الأنشطة الخاصة به حتى إشعار آخر، وسيتخذ النادي الخطوات والإجراءات اللازمة".

وحظرت الحكومة الإيطالية كل الأحداث الرياضية ومن بينها الدوري الإيطالي حتى الثالث من أفريل على الأقل، في محاولة لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا. وأقيمت آخر مباريات يوم الأحد الماضي.

ويوم الأربعاء، قفزت حالات الوفاة في إيطاليا من 196 إلى 827 شخصا في 24 ساعة. كما ارتفعت حالات الإصابة إلى 12462 شخصا من 10149.وأصيب أربعة لاعبين من بيانيزي المنافس في الدرجة الثالثة بفيروس كورونا.

تأجيل مؤتمر الفيفا إلى سبتمبر المقبل بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مساء الأربعاء عن تأجيل مؤتمره الـ70 الذي كان مقررا بتاريخ 5 يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى 18 سبتمبر القادم، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الـفيفا في بيان له "أن القلق في ما يتعلق بصحة المشاركين بالإضافة إلى حظر السفر في دول عدة أدى إلى إلغاء العديد من الأحداث المماثلة في مختلف أنحاء العالم". كما قررت الهيئة الكروية العالمية تأجيل اجتماع مجلسها الذي كان مقررا في 20 مارس الجاري إلى يونيو أو يوليو من السنة الحالية،على أن يتم "في مقر الفيفا في زيوريخ أو عبر تقنية الاتصال بالفيديو".

وأثّر تفشي فيروس "كوفيد-19" حول العالم، على العديد من الأحداث الرياضية لاسيما لجهة الإلغاء أو الإرجاء أو الإقامة من دون مشجعين. كما تسبب بإرباك كبير في رزنامة المباريات الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية، مع إرجاء جولات في مسابقات قارية ومباريات دولية.

إصابة الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس وزوجته بكورونا

كشف ممثل ومخرج أمريكي في هوليوود، يوم أمس الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع زوجته خلال وجودهما في دولة أستراليا.

وجاء إعلان الممثل والمخرج الأمريكي، توم هانكس، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال إنه وزوجته في أستراليا حاليا، وخضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف هانكس: "أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. بعض حمى طفيفة جدا كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، ووجدنا أن النتيجة إيجابية". وأشار هانكس إلى أنهما خضعا للملاحظة والعزل الصحي. واختتم بيانه قائلا: "سنبقي العالم على إطلاع.. اعتنوا بأنفسكم!". وكان هانكس قد حاز على جائزة أوسكار أخيرا، وكان يعد فيلما جديدا في أستراليا.

كورونا يحصد ضحية ثالثة في لبنان

سجل لبنان اليوم ثالث وفاة بفيروس كورونا لرجل يدعى إلياس برجي كان يعاني من مرض السرطان ويبلغ من العمر 79 عاما، وهو من بلدة أميون في منطقة الكورة شمال لبنان.

وقد انتقلت العدوى إليه عبر المتوفى الأول الآتي من مصر في مستشفى سيدة المعونات في جبيل. وبذلك يكون فيروس كورونا قد حصد إلى الآن ثلاثة أشخاص في ثلاثة أيام متتالية.

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي، قد أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 41 إصابة، مشيرا إلى أن هناك 3 حالات حرجة بين المصابين.

فتوى مصرية حول صلاة الجمعة في زمن الأوبئة

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان، اليوم الخميس، إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأوضحت الدار في بيان، أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.

وأشار بيان دار الإفتاء إلى تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.

وأكدت دار الإفتاء أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.

وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية.

إلغاء مؤتمر حول كورونا في نيويورك بسبب الفيروس نفسه

ألغى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مؤتمرا حول فيروس "كورونا" (كوفيد-19) كان مقررا انعقاده في نيويورك خشية من الفيروس نفسه، حسب إعلام محلي.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية بأن المجلس ألغى مؤتمرا بعنوان "ممارسة الأعمال في ظل كورونا" كان مقررا انعقاده في نيويورك غدا الجمعة نظرا لانتشار الفيروس المعدي. وأوضحت أن المجلس ألغى أيضا مؤتمرات أخرى كانت مقررة في نيويورك وواشنطن خلال الفترة بين 11 مارس و3 أفريل المقبل.

وتنضم تلك الفعاليات لقائمة طويلة من الفعاليات الملغاة أو المؤجلة في الولايات المتحدة كإجراء احترازي ضد "كورونا". وحسب إحصاء لـ"بلومبرغ"، تسبب الفيروس في إلغاء أو تأجيل أكثر من 50 فعالية كبيرة حول الولايات المتحدة، ومن ضمن ذلك تأجيل أكبر معرض للسيارات في نيويورك إلى أوت المقبل.