تراجع عدد الإصابات والوفيات في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3169 عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و793 حالة، وشفاء ما يقارب 62 ألفا و793 حالة عقب معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت، يوم الأربعاء بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 12 مارس 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 80793، ووفاة 11 شخصا بفيروس كورونا ليصل عدد الضحايا إلى3169 ، وشفاء ما يقارب 62 ألفا و793 حالة عقب معالجتهم". وأشار البيان إلى أن هناك 15 حالة يشتبه إصابتها بالفيروس.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالمي"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

عدد المصابين بالفيروس في منحى تصاعدي بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى منتصف ليل الأربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 7869 شخصا.

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي اليوم الخميس، أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، تم تسجيل 81 حالة في مدينة دايغو والإقليم المجاور لها (73 حالة و8 حالات على التوالي). وأضاف أنه اكتشفت 19 حالة إصابة جديدة في سيول متأثرة بالعدوى الجماعية في مركز الاتصالات في منطقة غورو بسيول، و5 حالات في سيجونغ، و3 حالات في إقليم كيونغ كي، وحالتان في دايغون، وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، وحالة في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي، وبوسان.

وأشار إلى أن مجموع حالات الإصابة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي بلغ 5867 حالة و1143 حالة على التوالي، فيما سجلت العاصمة سيول 212 حالة، ويليها إقليم كيونغ كي (178 حالة) وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي (114 حالة) وبوسان (99 حالة).

وحسب المصدر ذاته، فقد شكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 62 في المائة مقابل 38 في المائة للرجال.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في كوريا الجنوبية 66 حالة حتى منتصف ليل أمس غير أنه تم اكتشاف حالة وفاة جديدة (رجل يبلغ 82 عاما) صباح اليوم مما يرفع عدد حالات الوفيات إلى 67 حالة ، وفق السلطات الصحية للبلاد.

وأعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، عن قلقه من حدوث "عدوى هائلة" محتملة بـ (كوفيد-19) في العاصمة سيول والأماكن المتاخمة لها، داعيا إلى تعزيز مجهودات الحجر الصحي. ويأتي ذلك في وقت يرتفع فيه عدد الإصابات المؤكدة المرتبطة بمركز اتصالات في سيول إلى 100 حالة، في أكبر عدوى جماعية بالفيروس بالعاصمة والمناطق المحيطة بها، حيث يعيش 2.5 مليون نسمة.

ضحايا كورنا بالأرقام في بعض الدول

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 124 ألف و101حالة في 113 بلد مع وفاة 4566 شخص حسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية التي صنفت يوم الاربعاء تفشي المرض "وباء عالمي" .

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر تم إحصاء 124 ألف و 101 حالة إصابة بالفيروس في 113 بلد وإقليم تسبب في وفاة 4566 شخص حسب حصيلة صدرت من مصادر رسمية الأربعاء على الساعة 00: 17 بتوقيت غرينتش .

وأحصت الصين 80 ألف و7787 حالة إصابة بالفيروس بينها 3158 حالة وفاة وتعافي 61 ألف و475 اليوم .و في أوروبا تم إحصاء 22 ألف و307 حالة إصابة و930 حالة وفاة . والدول الأكثر تضررا بعد الصين هي إيطاليا (12462 حالة إصابة منها 2313 جديدة و 827 حالة وفاة ) ثم إيران (9000 مصاب بينهم 958 حالة جديدة و 354 حالة وفاة ) كوريا الجنوبية (7755 مصاب بينهم 242 حالة جديدة مع 67 حالة وفاة) إسبانيا (2128 حالة إصابة بينهم 506 مصاب جديد و 47 حالة وفاة ). أما ألبانيا والسويد وإيرلندا وبلجيكا و بنما وبلغاريا فقد أحصت أولى حالات الوفاة على أراضيها .فيما أعلنت كل من بروناي والهندوراس بوليفيا و كوت ديفوار وتركيا عن تسجيل أولى حالات الإصابة على أراضيها . و مساء يوم الأربعاء أعلنت فرنسا عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 48 حالة من مجموع 2281 حالة إصابة مؤكدة منذ يناير (نحو 500 حالة مؤكدة جديدة).