رفعت حالة الوفاة الأولى المسجلة بفيروس كورونا من حالة الذعر لدى الجزائريين خاصة أنها تزامنت مع الكشف عن حالات إصابة جديدة لتشمل ولايتين جديدتين.

مخاوف الجزائريين تتفاقم بالأخبار الواردة من أوروبا بتسجيل حالات متزايدة ليس للإصابات بل للوفيات خاصة في إيطاليا التي تعيش حالة حجر صحي كلي.

وطالب رواد موقع"فايسبوك" من السلطات اتخاذ إجراءات أكثر جرأة للتقليل من تفشي الفيروس الوارد من أوروبا عبر تعليق الرحلات القادمة من القارة العجوز على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخيرة قررت تعليق كل الرحلات الوافدة من أوروبا لمدة 30 يوما.

وحسب هؤلاء فإن حجم حركة المسافرين بين الجزائر وأوروبا يمثل خطرا حقيقيا على صحة الجزائريين لذا وجب تعليق الرحلات، حسبهم، للحيلولة دون تسجيل تفشي أكبر للفيروس.