أشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو " الكتالونية إلى أن اجتماع سيعقده الاتحاد الإسباني لكرة القدم منتصف نهار اليوم الخميس، من أجل البحث في قضية تعليق مباريات الدوري للموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل سريع في إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني سيحاول القيام بخطوات للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية اللاعبين والمشجعين من كوفيد19، حيث سيدخل الاتحاد الاسباني مع رابطة اللاعبين واتحاد فرق دوري الدرجة الأولى من أجل البحث في هذه القضية استكمالاً للاجتماع الذي كان قد عقد يوم الثلاثاء الماضي.