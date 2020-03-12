أعلن التلفزيون العمومي، اليوم الخميس، عن نقل مباريات البطولة الوطنیة التي ستلعب من دون جمھور خوفا من انتشار فيروس كورونا على الجماهير.

وقال التلفزيون العمومي في منشور له على صفحته الرسمية في "فايسبوك"، " تفھما للظروف الحالیة الطارئة وبعد الإجراءات الوقائیة التي أقرتھا السلطات العلیا للبلاد القاضیة ببرمجة النشاطات الرياضیة بدون حضور الجمھور".

وأضاف ذات المصدر، أنه "ستسعى المؤسسة العمومیة للتلفزيون الجزائري إلى نقل مباريات بطولة كرة القدم المحترف الأول مباشرة، حتى لا تحرم مشاھديھا من متابعة الرياضة الأكثر شعبیة في الجزائر".