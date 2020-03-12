أعلنت وزارة الثقافة عن "تأجيل كل النشاطات واللقاءات والتظاهرات الثقافية" وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة بعد ظهور فيروس كورونا"،حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن "هذه الإجراءات تنطبق أيضا على الفعاليات والنشاطات المبرمجة من طرف الجمعيات والمتعاملين الخواص في المرافق التابعة لقطاع الثقافة" وأجلت هذه النشاطات إلى تاريخ لاحق دون إعطاء توضيحات أكثر.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت يوم الثلاثاء إجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور وهذا حتى 31 مارس المقبل مع تأجيل كافة التظاهرات الرياضية الدولية المقررة بالجزائر.

وتم تأجيل أو إلغاء العديد من التظاهرات الرياضية والثقافية والأحداث السياسية عبر العالم وكذا معارض وصالونات وذلك في إطار محاربة هذا الفيروس.