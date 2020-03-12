احتج المكتتبون الموجهون لموقع سيدي عبد الله اليوم، أمام مقر وكالة "عدل" بعد إخلال الوكالة بوعودها ببرمجة مقررات التخصيص لنهار اليوم.

سبق وأن تلقى ممثلون عن ما يعرف بما تبقى من كوطة 40 ألف، وعودا ببرمجة حصولهم على شهادات التخصيص اليوم، غير أنه إثر تنقلهم اليوم للاستفسار عن توقيت سحبها تفاجؤوا بقرار آخر يقضي أنهم غير مبرمجين لا اليوم ولا خلال الأيام القليلة القادمة.

وحسب مكتتبين متواجدين في عين المكان، فإن مسؤولا بالوكالة كشف لهم أنه من المحتمل أن يتحصلوا على مقررات التخصيص وسط الأسبوع المقبل.

وأمام هذا الوضع تنقل مكتتبون من نفس الكوطة للاحتجاج والتنديد بتلاعب الوكالة بأعصابهم.