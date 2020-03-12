استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعدد من أبنائه، لليوم الثاني على التوالي .

وقد تم أمس الأربعاء خلال اليوم الأول من هذه المحاكمة استجواب المدير العام الأسبق للأمن الوطني حيث أكد رفضه للتهم ذات صلة بقضايا الفساد المتابع فيها وأبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

وكانت ذات المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق.

ويوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال إلى جانب عدة وزراء و ولاة سابقين.

للإشارة فقد مثل عبد الغني هامل في ماي 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الذي استمع إليه أيضا في قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران.

وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من يوليو الماضي المدير العام الأسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده الحبس المؤقت بسجن الحراش (الجزائر) فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وفي جلسة اليوم الثاني من المحاكمة، واجه القاضي زوجة ھامل سلیمة لعناني بتھم عدة منها جنحة حصول على وثائق دون حق تصدرھا الدولة .. تبییض أموال ناتجة عن مصادر إجرامية في إطار جماعة إجرامية و التستر عن مصادر غیر مشروعة وعقارات باسمها .

فيما نفت زوجة هامل التهم الموجهة لها، وقالت أنا ماكثة بالبيت، ولديها محل واحد لیس تسعة، قائلة " قمت بمشروع خیري متمثل في افتتاح روضة أطفال وهي هدية من أولادي. وقمت بإيداع طلب لدى ديوان الترقیة والتسییر العقاري ولم أستغل اسم زوجي للاستفادة من المحل".

أما بشأن عقار بولاية سطيف وهي "شقة بمساحة 124 متر مربع، نفت زوجة ھامل امتلاكها للعقار حيث نسبتها لوالدتها "لست أنا من اشتراھا، أمي ھي التي اشترتھا".

كما نفت شراكتها في شركة "حلب سارل" للنشر و توزيع نشريات مكتوبة.

وأستدعى القاضي أول أبناء ھامل، "أمیار" "35" سنة، وهو متھم بجنح حصول على وثائق بغیر حق وتقديم شھادات غیر صحیحة وتبییض أموال، تحريض أعوان الدولة.

أميار مھندس دولة في التجارة الدولیة، دخل في عالم الاستثمار في 2003 بدأ في مجال الفلاحة وكان عمره 19 سنة ، واجهه القاضي بالأملاك التي يمتلكها وهي عدة عقارات في العاصمة، تلمسان ووھران وعین تیموشنت، فیلا في العاصمة من ثلاث طوابق في بوشاوي، في تلمسان 2 قطع أرضية صالحة للبناء بمنطقة سكنیة جديدة بمنصورة، في وھران قطعة أرضية ذات طابع فلاحي بحاسي بونیف، شقة بوھران، في تیبازة شقة أخرى عین تقورايت، فیھا موقف سیارات ، قطع أخرى في حق امتیاز خاصة بشركاته، بلدية الكرمة ، 5920 متر مربع من أملاك الدولة بوھران قام بشرائھا.

بالإضافة إلى قطعة ارض في سانیة بوھران، وبیت في عین ترك 285 متر مربع، قطعة أخرى فلاحیة بوھران أكثر من 17 ھكتار، ومحل في إطار إيجار بوھران 116 متر مربع، قطعة ارض بتیموشنت، قطعة بالرمشي منطقة نشاطات بتلمسان.

وقال أمیار ھامل، أنه اشتغل منذ في النشاط الفلاحي منذ سن الـ 19 ،وردا على أسئلة القاضي بخصوص حیازته على قطع أراضي وشقق بتلمسان ووھران وعین تیموشنت، من بینھا أراضي فلاحیة، أنه حصل علیھا من عائدات نشاطه الفلاحي، مؤكدا أنه يحوز على صفة فلاح ويمتلك قطعة أرض امتیاز بمساحة تفوق 17 ھكتار بوھران.