توفي 8 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة على إثر وقوع 4 حوادث مرور تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البيض بوفاة 5 أشخاص على إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ببلدية الخيثر.

من جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تيبازة على إثر وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة داخل مسكن وظيفي بمحكمة شرشال، وهذا إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من سخان ماء. ويتعلق الأمر بالأب الذي يشغل منصب وكيل جمهورية مساعد بمحكمة شرشال، والأم وابنهما البالغ من العمر عامين.