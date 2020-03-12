تمكنت مصالح شرطة الحدود البحرية بميناء وهران بالتنسيق مع مصالح الجمارك من تفكيك شبكة إجرامية تختص في الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية مع حجز 340 ألف قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي "يمتد نشاطها عبر الحدود"، تم بالتنسيق بين "مصالح شرطة الحدود البحرية بميناء وهران ومصالح المراقبة لجمارك ميناء وهران وتحت إشراف فرقة مكافحة المخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران".

وقد أسفرت العملية عن "توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه تورطهم في القضية تتراوح أعمارهم ما بين 31 و33 سنة من بينهم شخص معتاد الإجرام وقد تم توقيفهم بعد تحريات عميقة تمت تحت إدارة وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران" إلى جانب " حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي قدرت بـ340.000 قرص مع حجز مركبتين تستعملان في ارتكاب هذه الجريمة".

وتعود حيثيات القضية - يوضح البيان- "إلى الخامس من الشهر الجاري، أين تم الاشتباه في محتوى مركبة بترقيم أجنبي قادمة على متن باخرة من إسبانيا، ملك لأحد المسافرين البالغ من العمر 31 سنة، ليتم إخضاعها بالتنسيق مع مصالح الجمارك لميناء وهران للمراقبة التقنية عبر جهاز السكانير ثم التفتيش الدقيق الذي أفضى إلى اكتشاف وضبط كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي قدرت بـ 340.000 قرص مهلوس ما يعد عملية ضخمة تستهدف من خلالها الصحة العمومية والإضرار بالمواطن".

و بعد مواصلة التحريات مع مالك السيارة وتمديد الاختصاص الإقليمي تم ضبط وتوقيف شخصين (02) يشكلان الشبكة الإجرامية وحجز مركبة ثانية من نوع ''رونو كليو كومبيس'' تستعمل أيضا في هذه التجارة غير المشروعة للمخدرات، حيث بعد استيفاء الإجراءات القضائية، تم تقديم عناصر هذه الشبكة الإجرامية وإحالة المحجوزات إلى النيابة.

و تندرج هذه العملية النوعية ضمن جهود مصالح الشرطة رفقة الشركاء الأمنيين والمصالح العمومية المختصة، الهادفة إلى ضمان الوقاية والحماية لصحة الأشخاص والحفاظ عليها والمساهمة في جهود الدولة لتقديم خدمة عمومية راقية وتعزيز الأمن الصحي في المجتمع.