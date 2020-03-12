كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن معايير جديدة للمشاركة في المسابقات الإفريقية للأندية، خاصة مسابقة عصبة الأبطال وكأس الكاف، مبرزا قائمة البلدان التي لها حق المشاركة بفريقين في المسابقتين موسم 2020-2021.

وتتواجد الجزائر ضمن قائمة البلدان التي لديها الحق في المشاركة بفريقين في مسابقة دوري الأبطال، ومسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما ستشارك بقية البلدان الأخرى بفريق واحد في كل مسابقة، حيث تم اعتماد هذا النظام بناء على مشاركة أندية هذه الدول في البطولات الأخيرة.

وأبرزت الكونفدرالية لائحة البلدان التي سيسمح لها بالمشاركة بفريقين في دوري الأبطال، ويتعلق الأمر بالجزائر، المغرب، مصر، تونس، الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، زامبيا، نيجيريا، غينيا، أنغولا، السودان، وليبيا.