قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، أن وزارته تقدمت بطلب لوزارة التربية، من أجل تقديم العطلة المدرسية.

يأتي هذا بعد أن أعلن أمس وزير التربية محمد أوجاوت إبقاء تاريخ الخروج في عطلة مدرسية يوم 19 مارس المقبل.

مغادرة مصابين بـ "كورونا" مستشفى معسكر بعد شفائهم

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، مغادرة مصابين جديدين المستشفى ليبلغ عدد المرضى الذين غادروا

الحجر الصحي لحد الآن 10 بعد التأكد من شفائهم من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "ثمانية من بين الذين غادروا الحجر الصحي، كانوا بمستشفى بوفاريك واثنين بمستشفى معسكر".