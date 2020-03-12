أشرف اللّواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، صباح اليوم الخميس 12 مارس 2020، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني على مراسم حفل التنصيب الرسمي للّواء نور الدين حمبلي، قائدا للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، خلفا للّواء عمار اعثامنية الذي تم تعيينه على رأس قيادة القوات البرية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أنه " باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 مارس 2020، أنصب رسميا اللّواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة خلفا للّواء عمار اعثامنية. وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. والله الموفق".



وأضاف ذات البيان، أنه بعد التصديق على محضر تسليم السلطة، التقى اللّواء السعيد شنڨريحة بقيادة وإطارات وأفراد الناحية، أين ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية بُثت إلى جميع وحدات الناحية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، هنأ في بدايتها القائدين اللذين كرسا حياتهما كلها لخدمة الجيش الوطني الشعبي والجزائر، مذكرا بعزم قيادة الجيش الوطني الشعبي على مواصلة العمل بمثابرة شديدة، لتطوير كافة مكونات القوات المسلحة، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حيث قال"إن مسؤولية قيادة الرجال هي مسؤولية في غاية النبل، وفي غاية الأهمية، لأنها ليست هينة وليست سهلة، كما يتبادر إلى أذهان البعض، فللمسؤولية مقاييسها المعروفة وشروطها المحددة. وفي هذا الصدد بالذات، فإننا نعمل بمثابرة شديدة، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على أن تتسم مساعينا في هذا المجال بالمنهجية والانتظام والإرادة العازمة على تحقيق النتائج المرجوة، التي لن تتجسد على أرض الواقع، إلا من خلال اعتماد معايير موضوعية، في تولي الوظائف والمناصب واختيار الرجال الأكفاء، الذين تتوفر فيهم معايير تقديس العمل والجدية والنزاهة، والإخلاص للجيش الوطني الشعبي وللوطن".



ودعا اللّواء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة إطارات الناحية إلى بذل المزيد من الجهود المتفانية والعمل المثابر والمحترف، بل وأدائه بكل تضحية وتجرد ونكران للذات، تشريفا للمهنة العسكرية وخدمة للبلد المفدى،حيث أكد " ففي ظل هذه المرحلة الجديدة، وانطلاقا من حيوية المهام الموكلة للجيش الوطني الشعبي، فإنني أدعوكم جميعا بهذه المناسبة، إلى الالتزام التام والكامل بالمسؤولية، نعم الالتزام بالمسؤولية في أداء المهام الموكلة، والحفاظ على الصورة الناصعة لجيشكم ووطنكم، حاثا إياكم على التحلي بالانضباط المثالي والأخلاق السامية، وبذل المزيد من الجهود المتفانية والعمل المثابر والمحترف، بل وأدائه بكل تضحية وتجرد ونكران للذات، تشريفا لمهنتكم وخدمة لبلدكم، فكونوا في مستوى الثقة الموضوعة فيكم والمسؤولية الثقيلة التي تتحملونها أمام وطنكم وشعبكم".



وفي ختام اللقاء، استمع اللواء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة إلى تدخلات إطارات وأفراد الناحية، الذين عبروا عن اعتزازهم بالتطور المشهود الذي يحققه الجيش الوطني الشعبي على كافة الأصعدة، وعلى استعدادهم للقيام بمهامهم ليلا ونهارا في كافة الظروف والأحوال.

وكان اللواء شنڤريحة قبل ذلك بعد مراسم الاستقبال ترحم رفقة اللواء عمار اعثامنية، على روح الشهيد البطل "زيغود يوسف" قائد الولاية التاريخية الثانية ومهندس هجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955، والذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. ثم إثر ذلك، قام بتفتيش مربعات إطارات وأفراد الناحية المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد الناحية الجديد اللّواء نور الدين حمبلي، خلفا للّواء عمار اعثامنية ليشرف بعدها على مراسم استلام وتسليم العلم الوطني.