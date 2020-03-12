أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بغلق المدارس والجامعات ومعاهد التكوين، وهذا ابتداء من اليوم 12 مارس.

بعد استشارة مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية، إغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ابتداء من نهار اليوم إلى غاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من أفريل. كما أمر بإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي ما عدا الكليات التي مازالت تجرى فيها الامتحانات الاستداركية. ويشمل هذا القرار أيضا المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، ومدارس التعليم القرآني والزوايا وأقسام محو الأمية، وجميع المؤسسات التربوية الخاصة ورياض الأطفال.

القرار يأتي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل حالة وفاة أولى و5 حالات مؤكدة جديدة.