قال وزير الموارد المائية براقي أرزقي أن 66 بالمائة من مياه الشرب في الجزائر ذات مصادر جوفية، حاثا السلطات المحلية خلال تفقده اليوم لعدة مشاريع تابعه لقطاعه بالمدية إلى تسهيل الحصول على رخص حفر المناقب لمواجهة احتياجات السكان لماء الشرب خاصة بمناطق الظل الواقعة خارج تحويلات السدود.

وكشف الوزير عقب عرض قدم له حول مشروع لربط قرية المسيلين ببلدية بوغزول جنوبي الولاية عن مخطط مائي تضامني نموذجي بين الولايات الأربع التي تتغذى على ضخ مياه سد كدبة اسردون سيتم تعميمه في مجال أمن المياه على باقي جهات الوطن. كما كشف الوزير في تصريح للصحافة على هامش وقوفه على حالة سد بني سليمان حديث الاستغلال في مجال السقي الفلاحي عن تحضيرات تقنية تخص تقييم وضعية مخزون المياه في الجزائر مع نهاية شهر مارس الجاري تبعا لموجة الجفاف الشتوية السائدة منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وسيتحدد بعد الانتهاء من عملية التقييم كما قال ما يجب القيام به من خطوات لاحقة في إشارة ضمنية حول ما إذا كان التوجه إلى مخطط استعجالي من عدمه مع حلول فصل الصيف القادم، حاثا على إطلاق مياه السدود لعمليات السقي التكميلي تناغما مع تطورات حاجة الأراضي الفلاحية المتضررة من الجفاف للمياه.