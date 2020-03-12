أقدم صباح الخميس شاب في العقد الرابع من العمر على التهديد بالانتحار حرقا ببلدية السهالة الثورة التابعة إداريا لدارة تسالة شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس وذلك بعد صعوده إلى سطح كشك يقع وسط البلدية حاملا قارورة متضمنة على سائل سريع الالتهاب.

وقد تزامنت الحادثة مع تواجد والي ولاية سيدي بلعباس مصطفى ليماني بعين المكان، ما أفرز حالة من الاستنفار الأمني بالبلدية، مع الإشارة إلى أخذ الحارس الشخصي للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الولائي على عاتقه مسؤولية إقناع الشباب بالعدول عن خيار الانتحار حرقا، وهي الخطوة التي كللت بالنجاح على مرأى من المئات من مواطني المنطقة والمسؤولين التنفيذيين والأمنيين.

وكان والي سيدي بلعباس ليماني مصطفى قد برمج الخميس أول خرجة ميدانية له على مستوى دوائر الولاية منذ تعيينه على رأس الولاية تبعا لحركة الولاة التي أقرها رئيس الجمهورية، وهي التي استهلها بمعاينة واقع التنمية بدائرة تسالة أين تفاجأ بتهديد شاب بالانتحار حرقا ببلدية السهالة الثورة وحجم الشكاوى التي تهاطلت عليه من مختلف مواطني البلديات التي زارها.