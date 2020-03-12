أكد مدير الصحة لولاية البليدة أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، إلى غاية عصر اليوم هي 7 حالات، فيما ارتفع عدد الحالات المشكوك فيها إلى 14 حالة مع احتمال ارتفاع الرقم إلى نحو 20.

واعترف ذات المسؤول في خضم تطور الإصابات من جديد، إلى أن حالة الوفاة المسجلة، هي لشخص كان يعاني من أعراض مرض في الجهاز التنفسي.

وفي نفس السياق، هدد أفراد من عائلة أحد المصابين، برفع دعوى قضائية ضد بعض المسؤولين في البليدة، لمعاملتهم حين تحويلهم للكشف الصحي، بطريقة وصفوها بأنها "مهينة"، خصوصا عند تطويقهم ومرافقتهم في موكب أمني، يشبه مرتكبي الجرائم، داعين السلطات العليا في البلاد إلى التدخل والوقوف على ما حدث معهم.