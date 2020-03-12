دعت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي يوم الخميس بسطيف إلى "التأسيس ليوم وطني لضحايا الإرهاب".

وأكدت فليسي على هامش إشرافها بالمتحف الوطني العمومي بوسط المدينة على حفل تكريم أرامل ويتامى ضحايا الإرهاب بمناسبة عيد المرأة (8 مارس) بأن " فئة ضحايا الإرهاب تطمح أن تؤخذ بعين الاعتبار ضمن الإصلاحات التي تؤسس لجمهورية جديدة تقوم على مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة".

وقالت المتحدثة:" إن هذه الفئة من المجتمع بشكل خاص عانت من الإرهاب ودفعت ثمنا باهظا خلال العشرية السوداء وفقدت عدد كبير من أبنائها "مضيفة" إن تأسيس يوم وطني خاص بهذه الفئة سيكون بمثابة خطوة كبيرة في مجال التضامن معها ودعمها".

وقالت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب: "إن الهدف الرئيسي والأسمى للمنظمة التي ناهز عدد منخرطيها 80 ألف، هو الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم لكي تبقى الجزائر صامدة ضد الأزمات و الصدمات".

واستنادا لنفس المتحدثة، فان المنظمة لضحايا الإرهاب "ستواصل العمل والنضال للدفاع عن حقوقهم وضمان مستقبلهم في العيش الكريم".

وكانت فليسي قد أشرفت على تكريم ما يناهز 100 امرأة من أرامل و يتيمات ضحايا الإرهاب بالولاية خلال حفل تضمن عديد الفقرات الثقافية و الفنية.