أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، بشأن مباراتي مانشستر سيتي وريال مدريد، ويوفنتوس وليون.

وكان من المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفًا على السيتي، ويستضيف يوفنتوس نظيره ليوم، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

لكن ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فقد تم تأجيل المباراتين، بعد إصابة أحد لاعبي السلة بريال مدريد، ودانييلي روجاني لاعب يوفنتوس، بفيروس كورونا، ودخول الفريقين الحجر الصحي.

ولم يعلن (يويفا) أي تفاصيل بخصوص الموعد الجديد للمباراتين، مشيرة إلى أنه سيتخذ قراره بشأن المباراتين في الوقت المناسب.