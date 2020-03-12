قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان اليوم الخميس، إن الجيش الأميركي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشي.

ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأميركي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أميركا مدينة لنا بتفسير".

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ يومين أنه تمّت "السيطرة عملياً" على تفشي كورونا المستجد في هوباي بؤرة انتشاره.

وقال شي إنه "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "الصين الجديدة" الرسمية.

وفي 3 فبراير ردت الخارجية الصينية على واشنطن بقولها: " بعض الدول وبالأخص الولايات المتحدة الأميركية، تتعامل مع فيروس كورونا بطريقة عجيبة جداً، وكل ما تلقيناه من واشنطن هو نشر "الذعر".