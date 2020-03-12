تم تسجيل أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا بسكيكدة، ظهرت على عجوز مغتربة قدمت إلى مدينة تمالوس غربي الولاية.

تأكيد الحالة كان عن طريق نتائج التحاليل التي أجريت على عينة من العجوز بمعهد باستور، وهي حاليا تتواجد تحت الحجر بالمستشفى القديم لمدينة سكيكدة، حسب تأكيد مصادر من المستشفى، وقد ظهرت هذه الحالة من بين الحالات التي أثارت الرعب في أوساط زوار المرضى حيث سبق وأن شهد المستشفى حالات رعب بعد نقل بعض المصابين بالزكام والذين ظهرت نتائجهم سلبية.