قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم إغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس والجامعات في أنحاء البلاد، بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وحذر ماكرون في كلمة متلفزة: "نحن فقط في بداية هذا الوباء، الذي تتسارع وتيرته وحدته في كل بقعة من أوروبا." ودعا الرئيس الفرنسي المواطنين ممن تجاوزوا السبعين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان. ووصف ماكرون ذلك بأنه أسوأ كارثة صحية تواجهها فرنسا في تاريخها.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه يجب على أوروبا تخطّي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد عبر تحرّك "قوي وسريع" واتّخاذ إجراءات "إنعاش، مهما كلّف الأمر". وقال ماكرون "سنردّ بشكل قوي وسريع. على كل الحكومات الأوروبية أن تتّخذ قرارات دعم للنشاط الاقتصادي وقرارات إنعاش، مهما كلّف الأمر"، وذلك فيما مني الاقتصاد العالمي بضربة قوية جراء تفشي الفيروس.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في فرنسا إلى 2876 حالة، توفى منها 61 حالة.