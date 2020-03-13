الصين تسجل 7 وفيات و8 حالات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و7 حالات وفاة أمس الخميس في البر الرئيسي الصيني، في تراجع غير مسبوق يعكس سيطرة واضحة على تفشي الوباء.

وأفادت اللجنة، في تحديثها اليومي للحصيلة، إنه من بين الوفيات، كانت هناك 6 حالات في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الوباء، وواحدة في مقاطعة شاندونغ. وأضافت أنها تلقت تقارير عن 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة يوم الخميس، بينها 5 حالات في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي وبؤرة انتشار الوباء. وأشارت إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة وافدة، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة الوافدة إلى 88 حالة.

وأبرزت اللجنة أنه من بين الحالات الثلاثة الجديدة الوافدة، تم تسجيل حالتين في شانغهاي وواحدة في بكين. وبذلك، بلغ إجمالي حالات الإصابة في البر الرئيسي الصيني 80813 حالة، فيما توفي 3176 شخصا بسبب المرض.

من جانب أخر، ذكرت لجنة الصحة أن 1318 مريضا بالفيروس غادروا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الخميس.وأضافت أن ما إجماله 64111 مريضا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية يوم الخميس.ودفع هذا المنحى التراجعي الصين للإعلان عن انتهاء ذروة تفشي مرض فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي في بكين، أمس الخميس، أن حالات الإصابة الجديدة تواصل الانخفاض والوضع الشامل للمرض يبقى عند مستوى منخفض. ومقابل ذلك، تشهد العديد من بلدان العالم تفشيا سريعا لفيروس كورونا وارتفاعا متزايدا في حالات الإصابة وخاصة في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مع دفع بلدان متعددة إلى اتخاذ تدابير صارمة بفرض حجر صحي واسع وقطع الرحلات الجوية وحظر السفر وإغلاق مدارس وجامعات وإلغاء فعاليات وتظاهرات كبرى.

انخفاض في وتيرة انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية

كشفت سلطات كوريا الجنوبية عن رصد 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الخميس، في مؤشر على انخفاض وتيرة انتشار الفيروس في البلاد.

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل عدد حالات الإصابة الجديدة في حدود 100 حالة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ 114 حالة في اليوم السابق، مضيفا أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 7979 حالة حتى فجر اليوم الجمعة، فيما وصل عدد الوفيات 67 حالة. وحسب بيانات المركز، فإنه تم اكتشاف 65 حالة إصابة جديدة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (جنوب شرقي البلاد)، أكبر بؤرة لتفشي كورونا في البلاد. وسجلت مدينة سيجونغ وسط البلاد 17 حالة جديدة مع زيادة حالات الإصابة في وزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك، فيما أكدت العاصمة سيول 13 حالة جديدة متأثرة بالعدوى الجماعية في مركز الاتصالات في المدينة.

ومن اللافت أن عدد الحالات التي غادرت المستشفيات بعد التماثل للشفاء التام، بلغ 177 شخصا خلال اليوم السابق وتجاوز للمرة الأولى عدد حالات الإصابة الجديدة. ووصل عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس إلى 248647 شخصا بمن فيهم المصابون المؤكدون، وجاءت النتائج لـ222728 شخصا سلبية، ويبقى 17940 شخصا آخرون بانتظار نتائجهم.

من جهة أخرى ،أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أنها أطلقت سراح حوالي 70 أجنبيا بعد إخضاعهم للحجر الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن السلطات الصحية رفعت الحجر الصحي عن الأجانب ومواطنيها الذين زاروا الخارج مؤخرا، والمتواصلين معهم. وسبق لبيونغ يانغ أن أعلنت يوم 6 مارس عن إطلاق سراح 221 أجنبيا بعد الحجر الصحي.

ووفقا للأخبار الكورية الشمالية المنشورة حتى يوم 13 مارس، تم رفع الحجر الصحي عما يقارب من 290 أجنبيا من إجمالي 380. وقالت الوكالة بأن السلطات الصحية رفعت الحجر عن 1710 أشخاص، بمن فيهم 990 شخصا و720 شخصا في إقليمي بيونغ آن الشمالي وبيونغ آن الجنوبي، مما قد يرفع عدد المطلق سراحهم إلى 5600 شخص أي 57% من إجمالي الأشخاص الموضوعين تحت الحجر الصحي.

ملك النرويج وزوجته في الحجر الصحي

كشفت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الجمعة، أن ملك البلاد وزوجته الملكة وضعا بعد عودتهما أخيرا من ​الأردن​ في الحجر الصحي، على الرغم من عدم إصابتهما بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد.

وذكر موقع إخباري بريطاني نقلا عن التلفزيون النرويجي هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات النرويجية لضمان سلامة الملك هارالد الخامس والملكة سونيا والعائلة.

وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت عن إجراءات الطوارئ لمواجهة خطر فيروس كورونا، وطالبت جميع المسافرين العائدين إلى البلاد اعتبارا من تاريخ 27 فبراير بعزل أنفسهم في منازلهم، بغض النظر عن وجود أعراض لديهم بالمرض من عدمها. ولا يستثني هذا الإجراء النرويجي إلا المسافرين القادمين من الدول الاسكندنافية.

إصابة وزير الداخلية الأسترالي

أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون اليوم الجمعة أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال دوتون في بيان نشره عبر "تويتر" إنه استيقظ صباح اليوم الجمعة بدرجة حرارة مرتفعة وشعور بالتهاب الحلق، وبعد ذلك خضع لفحص كورونا الذي جاءت نتيجته إيجابية. وأضاف: "أنا بخير وسأقدم تحديثا عن حالتي في الوقت المناسب".

وسجلت أستراليا 160 حالة إصابة، منها 4 إصابات جديدة، إضافة إلى 3 وفيات ناجمة عن كورونا حتى اليوم.

تأكيد إصابة زوجة رئيس وزراء كندا بالفيروس

كشف مكتب رئيس الوزراء الكندي، جوستن ترودو، مساء الخميس، أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجة ترودو، صوفي غريغوار، أكدت إصابتها بالفيروس.

وأوضح بيان للمكتب أن "صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 أمس الخميس، وجاءت نتائج الاختبار إيجابية". وأشار إلى أن صوفي "ستبقى في عزلة حاليا. وهي تشعر بأنها بحالة جيدة، وتتخذ كل الخطوات الموصى بها، وتبقى أعراضها خفيفة"، مضيفا أن "رئيس الوزراء بصحة جيدة" ولا تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

وأضاف البيان أن ترودو، و"في إجراء وقائي، وبعد نصيحة من الأطباء، سيبقى في عزلة لمدة 14 يوما"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء سيواصل تأدية واجباته بالكامل، وسيخاطب الكنديين اليوم الجمعة".

وسجلت كندا أزيد من 100 حالة إصابة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة حتى الآن. وأعلنت الحكومة الكندية، يوم الأربعاء، عن تخصيص تمويل بقيمة مليار دولار كندي لمساعدة الكنديين على مواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19"، حيث سيتم تخصيص نصف هذه الموارد للمقاطعات والأقاليم.

بلجيكا تقرر نهج الغـلق

قرر مجلس الأمن القومي البلجيكي، مساء أمس ، برئاسة رئيسة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، صوفي ويليمس، إغلاق المدارس والأماكن العمومية وتعليق جميع الأنشطة الترفيهية، الرياضية، الثقافية والفلكلورية، سواء كانت عامة أو خاصة و"مهما كان حجمها"، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويشمل هذا الإجراء، المفروض على كامل التراب البلجيكي، المقاهي، والمطاعم، والنوادي الرياضية، ودور السينما، وقاعات العرض، والحفلات الخاصة وجميع الأماكن العمومية، حيث سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليلة اليوم الجمعة وحتى الثالث أفريل المقبل.

وستظل المتاجر مفتوحة خلال الأسبوع لكنها ستغلق أبوبها يومي السبت والأحد، بينما ستواصل وسائل النقل العمومي الاشتغال، في الوقت الذي تنصح فيه السلطات مستخدميها باستعمالها فقط عند الضرورة القصوى.

يشار إلى أن بلجيكا سجلت إلى حدود الساعة 399 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، مع ثلاث حالات وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

عدوى كورونا تطال ممثلة الفليبين في الأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن تأكيد إصابة دبلوماسية من البعثة الفلبينية لدى المنظمة الدولية بفيروس كورونا لتصبح أول حالة معروفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت وكالة "رويترز تصريحات كيرا أزوسينا القائمة بأعمال سفير الفلبين لدى الأمم المتحدة، التي قالت:"بعثة الفلبين في عزل اعتبارا من اليوم، وصدرت تعليمات إلى جميع الأفراد بالتزام الحجر الصحي الذاتي وطلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليهم أعراض. نحن نفترض أننا جميعا أُصبنا بالعدوى".

ووفقا لدليل الأمم المتحدة الإلكتروني للموظفين الدبلوماسيين، يوجد نحو 12 دبلوماسيا في بعثة الفلبين.ومثّلت الدبلوماسية المصابة الفلبين في لجنة الشؤون القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

رصد 7 حالات مؤكدة جديدة في لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، عن تسجيل سبع حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات الموجودة في هذا المستشفى الحكومي إلى 38 حالة.

وفي تقرير يومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا في لبنان، تمت الإشارة إلى أنه في الساعات الـ24 الأخيرة استقبل قسم الطوارئ المخصص لفيروس كورونا "158 حالة احتاجت 17 منها إلى دخول الحجر الصحي فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي". كما أكد البيان أن "19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي غادروها بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية. وبلغ العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 206.النتائج السلبية: 199.النتائج الإيجابية: 7. ويوجد حتى اللحظة 14 حالة في منطقة الحجر الصحي.

وشددت إدارة المستشفى في البيان على أن "هذا التقرير يتضمن عدد الفحوصات التي تجرى بمختبرات المستشفى دون المختبرات الأخرى، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، على أن يعود للوزارة بيان الأرقام عن أعداد الإصابات في كافة الأراضي اللبنانية".

الإعلان عن أربع حالات جديدة في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في بيت لحم.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "فايسبوك"، أنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في محافظة بيت لحم، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في فلسطين إلى 35 حالة، 34 منهم في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم.

وكان مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أفاد يوم الثلاثاء الماضي، بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم قد ارتفعت إلى 30 حالة، بعد تسجيل إصابة جديدة مساء اليوم، لشاب ثلاثيني بسبب مخالطته مصابين بالفيروس.

اكتشاف سابع إصابة بكورونا في المغرب

كشفت ​وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا​ المستجد في البلاد.

وبحسب الوزارة فإن الحالة تعود لمواطن مغربي عمره 39 عاما، وصل إلى ​الدار البيضاء​ يوم الأربعاء الماضي قادما من ​إسبانيا​.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه "بعدما ظهرت على المصاب عوارض تنفسية قدم على إثرها إلى المستشفى، واشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم إتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة، وهو تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

روسيا تسجل 6 إصابات جديدة

كشفت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أمس الخميس عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) ليصل عدد الإصابات إلى 34 إصابة.

وجاء في بيان الغرفة أنه "تم، خلال آخر 24 ساعة، رصد 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد، لدى مواطنين في روسيا، منها 4 حالات في موسكو، وحالة في كالينينغراد، وحالة في كراسنودار".

وحسب بيانات غرفة مكافحة الوباء، فإن جميع المصابين كانوا خلال آخر أسبوعين في رحلات إلى دول تعاني من تفشي فيروس كورونا.

وكانت روسيا قد ألغت في وقت سابق، منتدى موسكو للأمن والدفاع، الذي كان مقررا في أفريل المقبل، كما أعلنت عن إلغاء دورة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي للعام الجاري، وذلك على خلفية انتشار الفيروس في أنحاء العالم.

رصد أول إصابة بكورونا في كينيا

صرحت حكومة كينيا اليوم الجمعة بتسجيلها أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أراضي البلاد.

وأكد وزير الصحة الكيني، موتاهي كاغوي، أثناء مؤتمر صحفي، تشخيص إصابة امرأة عادت إلى البلاد من الولايات المتحدة عبر لندن في الخامس من مارس الجاري.

وقال الوزير بأن الحكومة، قررت في ظل هذه المعلومات، إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية في البلاد، بما فيها الرياضية والدينية، مشيرا إلى أن المدارس ستواصل عملها مع إلغاء الفعاليات المشتركة فيما بينها.

وحذر كاغوي التجار من "تحقيق فوائد غير طبيعية من خلال رفع الأسعار إلى مستوى غير طبيعي" نظرا لتأثير تفشي فيروس كورونا في العالم على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل ملموس على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى.

الغابون تعلن عن أول إصابة بالفيروس

أكدت حكومة الغابون، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت صحيفة (غابون ماتان) بأنه ثُبتت إصابة مواطن غابوني يبلغ من العمر 27 عاما بفيروس كورونا كان قد عاد مؤخرا من فرنسا مشيرة إلى أنه يخضع حاليا للحجر الصحي وحالته تتحسن تدريجيا.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الأربعة آلاف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من 134 ألف حالة وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 70395 شخصا في جميع أنحاء العالم.

البرازيل: إصابة مساعد الرئيس بولسونارو بكورونا

قالت الحكومة البرازيلية، أمس الخميس، أن مسؤولا حكوميا التقى في نهاية الأسبوع المنصرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة التي قام بها الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إلى الولايات المتحدة مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرئاسة البرازيلية في بيان إن فابيو واجنغارتن، مسؤول الإعلام في مكتب الرئيس، خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بالفيروس. وأضافت أن "الحكومة البرازيلية سبق أن أبلغت هذه المعلومة إلى السلطات الأمريكية الشمالية حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية". وقالت إن السلطات اتخذت "كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الرئيس" البرازيلي.

وشارك فابيو واجنغارتن الذي يرأس مكتب الإعلام في الرئاسة البرازيلية في لقاء بين دونالد ترامب وجايير بولسونارو السبت الماضي في فلوريدا.

إصابة وزيرة السياسة والوظيفة الإسبانية بكورونا

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية نقلا عن مصادر من رئاسة الحكومة إصابة كارولينا دارياس وزيرة السياسة المجالية والوظيفة العمومية بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت نفس المصادر أن نتائج الفحص التي خضعت لها كارولينا دارياس أظهرت إصابتها بالفيروس مشيرة إلى أنها توجد " في وضع صحي جيد ". وقد خضع جميع أعضاء الحكومة الإسبانية أمس الخميس لاختبارات التأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إصابة وزيرة المساواة إيريني مونتيرو بالفيروس. كما أثبتت نتائج اختبار زعيم حزب ( فوكس ) الذي يمثل اليمين المتطرف سانتياغو أباسكال وكذا الأمينة العامة للحزب.

من جهة أخرى قررت الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( شمال شرق إسبانيا ) مساء الخميس ولأول مرة في عموم إسبانيا وضع أربع بلديات في الحجر الصحي لمدة 15 يوما .وقال إدوارد سالينت مفوض الشرطة الجهوية بكتالونيا ( موسوس ديسكوادرا ) في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية إن حوالي 70 ألف من سكان أربع بلديات هي ( إخوالادا وأودينا وسانتا مارغريدا دي مونتبوي وفيلانوفا ديل كامي ) يمكنهم مغادرة منازلهم لكن " لا يمكنهم مغادرة هذه البلديات " ابتداء من مساء الخميس .

وحسب أخر حصيلة أعلنت عنها السلطات الصحية في إسبانيا فقد بلغ عدد حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد 84 حالة بينما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3142 .

الهند تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وهي لرجل يبلغ 76 عاما.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في البلاد ارتفع إلى 73 حالة، مشيرة إلى أن من بين المصابين 17 أجنبيا. وأوضح المصدر ذاته أنه من بين الإجراءات التي قامت بها الحكومة الهندية للحد من تفشي الفيروس في البلاد، الإعلان عن تعليق جميع التأشيرات السياحية حتى 15 أفريل المقبل.

ارتفاع حالات الإصابة بسلطنة عمان

كشفت وزارة الصحة العمانية، مساء أمس، عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة إلى 19 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حالة الإصابة الجديدة تعود "لمواطن يخضع حاليا للعلاج"، مشيرة إلى أنه يجري التقصي عن مصدرها، في وقت أكدت فيه ارتباط 17 حالة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة بالسفر إلى إيطاليا.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اعتمادها على مستوى السلطنة، كانت اللجنة العليا العمانية للتعامل مع "كوفيد 19"، أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن اتخاذ جملة من التدابير للحد من انتشار الفيروس، سيجري تفعيلها ابتداء من يوم الأحد المقبل 15 مارس الجاري، على أن تظل سارية لمدة ثلاثين يوما.ويدخل ضمن هذه التدابير "إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول"، و"إيقاف الفعاليات الرياضية بكافة أنواعها"، وأيضا "إيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة". كما تشمل "إيقاف جميع الأنشطة الطلابية غير الصفية"، و"اقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط"، و"منع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها"، مع تجديد الدعوة إلى تجنب السفر إلى خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى، وإتباع الإجراءات الوقائية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية وعدم ارتياد دور السينما.

كورونا يحصد 429 ضحية في إيران

أكدت السلطات الصحية في إيران، مساء الخميس، وفاة 75 شخصا مصابا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 429 حالة.

وقال كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، في تصريح بثته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "تم خلال الفترة نفسها تسجيل 1075 حالة جديدة للإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد، 10 آلاف و75 شخصا"، مشيرا إلى أن عدد المتعافين بلغ 3 آلاف و276 حالة مؤكدة حتى اليوم.

وكان المسؤول الإيراني قد توقع أن تشهد البلاد تراجعا في نسبة الإصابات بفيروس كورونا بدءا من الأسبوع الجاري، في ضوء عدد من الإجراءات المتبعة وتضافر الجهود للحد من تفشي هذا المرض.

الاتحاد الفرنسي يعلق جميع أنشطته

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت الخميس تعليق كافة أنشطته ومسابقاته "إلى أجل غير مسمى" بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الاتحاد نويل لو غريت في تغريدة على حسابه في تويتر "دعوات رئيس الجمهورية تقود الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى تحمل مسؤولياته للمساهمة دون لبس في وقف الأزمة الصحية التي تضرب بلدنا. وبالتالي، أود أن أعلن هذا المساء تعليق جميع الأنشطة والمسابقات التي يديرها الاتحاد، ورابطاته ومقاطعاته، في جميع أنحاء البلاد"، في إشارة إلى دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون مواطنيه إلى "الاتحاد" في مواجهة "أخطر أزمة صحية" تعرفها فرنسا منذ قرن.

ولا تدخل بطولتا الدرجتين الأولى والثانية ضمن هذه الإجراءات كونهما تنظمان بإشراف رابطة كرة القدم الاحترافية.

وأضاف "وهكذا، فإن جميع بطولات الهواة الخاصة بالنساء والذكور، من جميع الفئات العمرية، والدورات والتجمعات المختلفة، وتداريب وأنشطة مدارس كرة القدم ستتوقف اعتبارا من يوم الجمعة 13 مارس إلى أجل غير مسمى، وستستأنف بمجرد ما تسمح الظروف الصحية بذلك".

وجاء قرار الاتحاد الفرنسي غداة إعلان رابطة الدوري تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من أفريل إلى ماي في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لوكالة "فرانس برس" أن هذا القرار لا يتعلق بالمباراتين الإعداديتين للمنتخب الفرنسي لنهائيات كأس أوروبا 2020، والمقررتين في نهاية مارس الحالي ضد أوكرانيا وفنلندا (في 27 و31) خلف أبواب مغلقة في سان دوني. وأضاف أن الاجتماع الطارئ للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل قد يصادق على إلغائها، في وقت يؤثر فيه الفيروس على العديد من الأندية في أوروبا ويرغم لاعبيها على الحجر الطبي. وتابع "بخصوص المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسانت إتيان المقررة بملعب ستاد دو فرانس في 25 أفريل، فهي معلقة وتتوقف إقامتها على تطور الوضع الصحي".

وباتت فرنسا ثاني بلد يعلق أنشطته بعد إيطاليا التي أعلنت حكومتها الإثنين قرارا بتعليق دوري كرة القدم الايطالي (سيري أ) حتى الثالث من أفريل المقبل من ضمن سلسلة إجراءات أخرى في محاولة لمكافحة تفشي هذا الوباء. وجاء قرار الحكومة الايطالية بعد أن أوصت اللجنة الأولمبية الإيطالية الإثنين بتعليق "جميع الأنشطة الرياضية على جميع المستويات" حتى الثالث من أفريل وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة إصدار مرسوم في هذا الصدد.