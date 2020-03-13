أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس الخميس، أن نتائج الفحوص التي خضع لها مدربه الإسباني ميكل أرتيتا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية، ما تسبب في تأجيل مباراة الفريق مع مضيفه برايتون التي كانت مقررة يوم السبت.

وذكر بيان للنادي اللندني أنه "تم إغلاق مركزنا التدريبي في لندن بعدما تلقى مدربنا ميكل أرتيتا هذا المساء نتيجة إيجابية للفحوص التي خضع لها للكشف عن فيروس كوفيد-19". وأضاف أرسنال إنه "من الواضح أننا لن نتمكن من لعب بعض المباريات في المواعيد المقررة لها حاليا".

وعلق أرتيتا في بيان لأرسنال على موقعه الإلكتروني أن "الأمر مخيب للآمال حقا، لكنني أجريت الاختبار بعد شعوري بالضعف"، مضيفا "سأعود إلى العمل بمجرد السماح لي بذلك".

وأعلن أرسنال الأخبار الصادمة بعد دقائق فقط من إعلان الدوري الإنجليزي الممتاز أن جميع المباريات ستستمر في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من انتشار الوباء العالمي. وقال النادي اللندني أن "أفراد النادي الذين كانوا على اتصال قريب مع ميكل سيعزلون أنفسهم الآن طبقا للتوجيهات الصحية للحكومة"، مضيفا "نتوقع أن يكون هناك عدد كبير من الأشخاص، بما في ذلك الفريق الأول بالكامل والجهاز الفني".

وأشار البيان إلى أن أرسنال يحاول الآن تتبع أي أشخاص آخرين كانوا ربما على اتصال بأرتيتا. وقال المدير الإداري للنادي الإنجليزي، فينا فينكاتيشام، أن "صحة شعبنا وجماهيرنا هي أولويتنا وهذا هو تركيزنا الآن".

من جانبها دعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اجتماع طارئ لجميع الأندية صباح اليوم الجمعة لبحث موضوع التعامل مع تفشي فيروس كورونا.