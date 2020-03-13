أبقت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، على ملف مباراة أهلي برج بوعريريج- وفاق سطيف (1-1) مفتوحا بسبب غياب تقارير الرسميين، وذلك خلال اجتماع لها عقدته أمس لدراسة مباريات الدور ربع نهائي كأس الجزائر. وأفادت الهيئة على موقعها الرسمي، أنه قد تمت معاقبة مدرب فريق وفاق سطيف، نبيل الكوكي، إلى غاية الاستماع إلى أقواله خلال حصة الاثنين على (11:00).

من جهته، عوقب قائد الوفاق أمير قروي، بمباراة واحدة وغرامة مالية بـ30 ألف دينار جزائري بسبب الاحتجاج على القرار.

وشهدت هذه المباراة أعمال شغب كبيرة عقب نهايتها، حيث تم تكسير عدة سيارات مركونة بجانب الملعب، فيما تم توقيف 29 شخصا من قبل الشرطة.

من جهتها، التزمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)،خلال هذا الاجتماع باتخاذ "عقوبات صارمة" على خلفية هذه الأحداث. وتعرضت أرضية ميدان ملعب 20 أوت 1955 بالبرج، إلى أضرار كبيرة، الأمر الذي سيدفع الفريق إلى تغيير مكان استقبال الأندية المنافسة خلال اللقاءات المقبلة.

وشجبت وزارة الشباب والرياضة يوم الأربعاء، بـ"شدة" هذه الأحداث مجددة التزامها "الثابت" على مواصلة مكافحة هذه الظاهرة دون هوادة بالتنسيق مع الهيئات الرياضية والسلطات المعنية.