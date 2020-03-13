هلك مساء أمس الخميس طفل غرقا في بركة بالمكان المسمى مشتة "البدايدية عين البرج" ببلدية العامرية في ولاية أم البواقي، حسب ما علم اليوم الجمعة من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن جثة الطفل المتوفى البالغ من العمر 13 سنة انتشلتها فرقة الغطاسين التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بأم البواقي وبدعم من الوحدتين الثانويتين للحماية المدنية التابعتين لبلديتي سيقوس وعين فكرون.

وقد تم نقل جثة الطفل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة عين فكرون وفقا لذات المصدر.