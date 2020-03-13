كشف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن عقد لجنة وزارية مشتركة جزائرية فرنسية رفيعة المستوى شهر يوليو المقبل.

و صرح د لودريان للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: "تطرقنا إلى كافة مسائل الشراكة سواء كانت تلك المتعلقة بالذاكرة أو الرزنامة القادمة بما أننا سنعقد مطلع شهر يوليو القادم مع الوزيرين الأولين للبلدين لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى ستسمح بتقييم مجمل شراكاتنا كما ستعكف على المسائل الثقافية والجامعية والتكوين والشباب".

و بعد أن ذكر أنه عقد "عدة اجتماعات" مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم شملت "عدة مواضيع شراكة بين الجزائر وفرنسا"، أكد الوزير الفرنسي أن زيارته للجزائر كانت "خطوة في هذه الديناميكية الجديدة بين بلدينا"، خطوة جعل العلاقات الثنائية "شراكة مميزة". وأضاف الوزير الفرنسي "عقدنا اجتماعا حول كافة الرهانات الاقتصادية"، معتبرا أن الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا "أصبحت تعرف انتعاشا، لا سيما وأن مخطط عمل الحكومة (الجزائرية) يسمح بآفاق جديدة وعلاقة جد إيجابية في المجال الاقتصادي بين بلدينا".

وبخصوص القضايا الدولية، لاسيما الأوضاع في ليبيا والساحل التي وصفها بـ"حالات نزاع كبيرة"، ذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن الجزائر وفرنسا "تواصلان العمل سويا وأن مواقفهما جد متقاربة و تسعيان إلى استتباب السلم في هذه المناطق".