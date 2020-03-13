انتشلت مصالح الحماية المدنية بالشلف مساء الخميس جثة شخص في العقد السابع من العمر من بئر مخصص للسقي الفلاحي بمنطقة منارة كولومبي ببلدية المرسى (85 كلم شمال غرب الشلف).

وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية أن وحداتها تدخلت في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس لانتشال جثة شخص يبلغ من العمر 68 سنة، وقع في بئر عمقه 10 أمتار مخصص للسقي الفلاحي بمنطقة منارة كولومبي بالمرسى، حيث كان الضحية يحاول إنقاذ خروف صغير وقع في ذات البئر.

واستنادا لذات المصدر فقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "زيغود يوسف" بتنس (55 كلم شمال الشلف).